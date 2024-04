El conseller de Recerca i Universitats elogia les noves instal·lacions de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC

Aquest divendres, el conseller de Recerca i Universitat, Joaquim Nadal, ha visitat les noves instal·lacions destinades a docència i recerca de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

Les obres a Can Baumann de Vic han consistit en l'adequació de 1.500 m² per construir-hi el laboratori especialitzat en audiologia AudioLab –pioner a Catalunya i a l'Estat-, un laboratori tecnològic per les tres titulacions que s'imparteixen a la Facultat -Medicina, Odontologia i Audiologia General-, un laboratori de Preclínica Odontològica i cinc aules noves.

Gran part de les noves instal·lacions –han tingut un cost total de 4,2 milions d'euros- ja s'estan utilitzant per fer classes, però serà a partir del curs vinent quan estaran equipades del tot i a ple rendiment. "La UVic-UCC és una peça central d'un projecte territorial, social, polític i nacional", ha destacat el conseller Nadal.

El concepte "campus-ciutat"

Nadal ha conegut de primera mà els equipaments nous en el transcurs d'una visita general a la Facultat, acompanyat pel president de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut, Josep Arimany; l'alcalde de Vic i president de la Fundació Universitària Balmes, Albert Castells; el rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños; la directora general de la FESS, Marina Geli; el degà de la Facultat, Roberto Elosua; i diferents representants de la Universitat, de centres sanitaris d'Osona i d'institucions mèdiques de Catalunya.

Arimany ha posat èmfasi en la creació del concepte campus-ciutat impulsat des de l'Ajuntament de Vic seguint el model d'altres ciutats europees. "Des que hi ha la Universitat, a Vic hi ha hagut una revolució cultural, social, econòmica i de coneixement".

Castells ha dit que "per a la ciutat de Vic és un honor i un privilegi tenir universitat, un univers enorme que s'estén per diverses ciutats del país" i ha parlat de la transformació i el creixement futur entorn del Prat de Galliners: "La ciutat té un deute amb el barri dels Caputxins i la Universitat ha estat una peça decisiva que ha contribuït a revitalitzar-lo".

Baños ha manifestat el seu agraïment al Departament de Recerca i Universitats perquè els graus d'Odontologia i d'Audiologia General poguessin començar aquest curs. El rector de la UVic-UCC ha afirmat que la Universitat "anirà creixent en els pròxims anys".