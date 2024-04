La UVic inaugura l'edifici del Remei

La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya ha inaugurat oficialment, aquest dijous, les instal·lacions del Remei de Vic, encara que, a efectes pràctics, funcionen a ple rendiment des de l'inici del present curs acadèmic.

L'edifici, ubicat a la zona sud de la ciutat -a la plaça de la Noguera-, té 580 metres quadrats repartits en dues plantes i un altell, amb espais de coworking i despatxos que acullen diferents dependències universitàries permanents i de recerca relacionades amb l'àmbit social, de l'educació i la recerca.

Són el Dixit Vic-Centre de Documentació de Serveis Socials, l'Àrea de Qualitat, la Unitat de Docència Universitària i Tecnologia Educativa (UDUTE), el Centre d'Innovació i Formació en Educació (CIFE), la Càtedra de Serveis Socials, la Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures, la Càtedra d'Agroecologia, el Laboratori d'Innovació Social Digital (LISD), el Centre d'Estudis i Recerca en Educació (CRED) i el Centres d'Estudis Interdisciplinaris de Gènere (CEIG).

El nou edifici de la UVic-UCC s'ubica al sud de Vic, a la plaça de la Noguera.Irene Giménez Vinyet

Un element de cohesió social i territorial

"La UVic-UCC no té un campus a Vic, la ciutat és el seu campus", subratlla el rector de la institució, Josep Eladi Baños. I és que la Universitat s'ha estès com una taca d'oli per tot el municipi, des del Campus Miramarges, passant pel Campus de la Torre dels Frares, la Casa de Convalescència, amb la Facultat de Medicina o a les instal·lacions de la zona esportiva i, ara, també és present al Remei.

El passat gener se celebrava una dècada de la signatura de l'acord federatiu entre la Fundació Universitària Balmes (FUBamles) –titular de la Universitat de Vic- i la Fundació Universitària del Bages (FUBages) donant lloc a la creació de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. 10 anys després, més enllà de l'àmbit acadèmic, la institució també s'ha erigit en un element de cohesió social i territorial i, la inauguració de l'edifici al sud de Vic n'és un nou exemple.

Amb les noves instal·lacions de la plaça de la Noguera es referma la idea de campus-ciutat. Aquest fet significa, entre altres, que a més d'implementar la Universitat al territori ciutadà, la institució també teixeix complicitats amb les entitats del barri, impulsa el creixement econòmic i contribueix en fer de l'espai urbà un lloc on la vida universitària i la ciutadania es complementen. "La Universitat ha d'estar oberta a les persones i a les entitats de la ciutat", diu el rector de la UVic-UCC.

El poder transformador de la UVic-UCC

La inauguració de l'edifici del Remei d'aquest dijous ha comptat amb la presència de personalitats vinculades a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, representants de l'Ajuntament de Vic i de diverses entitats i associacions del barri.

Albert castells i el rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, a la inauguració de les instal·lacions del Remei.Irene Giménez Vinyet

"El poder transformador que ha tingut la UVic-UCC a la ciutat és enorme", insisteix l'alcalde de la capital d'Osona i president de la Fundació Universitària Balmes, Albert Castells. En aquesta línia, ha remarcat que la institució s'ha estès també a nivell de país amb presència a diferents ciutats catalanes. "Volem continuar sent referents de país", diu el batlle. A més, Castells ha insistit en el "repte social" al que s'afronta Vic durant els pròxims anys, en un context general d'envelliment de la població o la diversitat social i cultural, on la connexió Universitat-ciutat ha de jugar-hi un paper cabdal.