Albiach retreu a Aragonès que s'entregui a fer un ús electoralista del referèndum

Fa temps que les relacions entre ERC i comuns són complicades. I es demostra en cada declaració en el trajecte cap a les eleccions del 12 de maig. Després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hagi donat per fet al Senat que, després de l'amnistia, serà el torn del referèndum, la candidata dels Comuns Sumar, Jéssica Albiach, ha retret al candidat republicà que estigui fent un ús electoralista de la proposta de resolució del conflicte polític. En un acte al Prat de Llobregat per presentar la llista per Barcelona, Albiach ha lamentat que Aragonès parli més del referèndum "en campanya" que no durant la legislatura.

La cap de cartell de Comuns Sumar ha recordat que el referèndum s'ha de negociar entre partits i que aquesta no pot ser una qüestió que aparegui "des d'un faristol" en el context d'una campanya. Albiach ha subratllar que fa tres anys que la seva formació reclama la taula de partits a Catalunya per parlar de "l'agenda catalana" i fer un front comú a favor del referèndum o al finançament, així com la millora de l'autogovern.

Abans de la presentació de la llista per Barcelona, la candidata de Comuns Sumar ha fet una crida a PSC, ERC i CUP perquè, després de les eleccions del 12-M, es comprometin a pactar el nou Govern només entre "forces progressistes". En una entrevista al programa Cafè d'idees de TVE, Albiach n'ha exclòs la candidatura de Carles Puigdemont i ha insistit que l'executiu que surti dels comicis d'aquesta primavera ha de ser fruit de pactes entre els partits d'esquerres. Albiach entén que només d'aquesta manera es faran "polítiques respectuoses amb la gent i el territori".