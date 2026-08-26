Aznar critica Sánchez i viatjarà a Ceuta per abordar la situació d'emergència

L'expresident del govern espanyol, José María Aznar, viatjarà a Ceuta aquest dijous per abordar la situació actual de la ciutat autònoma, segons han confirmat fonts de la fundació FAES. L'entitat, presidida per Aznar, va emetre un comunicat el 30 de juliol en el qual criticava la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez amb l'arribada de més de 70.000 migrants.\r\n\r\nPer a FAES, Sánchez va "protagonitzar el fracàs més rotund" en la primera prova "important" del Pacte europeu de Migracions i Asil. A més, també va demanar les dimissions dels ministres d'Interior i de Defensa, Fernando Grande-Marlaska i Margarita Robles. Aznar tornarà a Ceuta 24 anys després de la crisi del Perejil, que va suposar un dels episodis de més tensió entre Madrid i Rabat.\r\n