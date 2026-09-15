Illa es reunirà amb la presidenta d'Extremadura durant el viatge per la Diada

Finalment hi haurà reunió. El president de la Generalitat, Salvador Illa, es veurà amb la presidenta d'Extremadura, María Guardiola, del PP, que governa en coalició amb Vox. La trobada es farà aprofitant que Illa es traslladarà a aquesta regió per celebrar-hi la Diada. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha tret ferro al fet que es produeixi aquesta reunió amb un govern que inclou l'extrema dreta. "Que hi hagi una reunió a nivell institucional no obsta amb el fet que el president i el Govern mostrin un frontal desacord amb polítiques del govern d'Extremadura", ha dit. De què parlaran? Sense acabar-ho de concretar, Paneque ha dit que el president "no es resigna" a intentar sumar nous suports al model de finançament.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nUn viatge per reforçar els «vincles compartits»: això farà Illa a Extremadura Bernat Surroca Albet\r\n\r\n\r\n \r\n