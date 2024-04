Clam dels hereus i les pubilles en contra de la censura i les polítiques de l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols. Aquest dissabte a la tarda, en l'acte de proclamació de l'hereu i la pubilla de Ripoll, l'hereu de les comarques barcelonines ha fet un discurs crític amb l'alcaldessa, que era al davant. "Ens hem d'allunyar dels patriotes que estimen massa la seva pàtria i massa poc els seus compatriotes", ha reclamat l'hereu, que ha aixecat els aplaudiments del públic assistent en una proclama encesa en contra de la batllessa i a favor que la catalanitat sigui integradora.

L'hereu ha travat un manifest per remarcar que la identitat catalana no es delimiti per una sèrie de prejudicis, com ara l'origen familiar: "Ser català vol dir estimar la terra, gaudir la cultura siguin quin sigui els teus lligams". Segons el representant de les comarques catalanes, sense integració el futur d'una "nació sense estat" s'afebleix: "Si no som integradors ens quedarem enrere com a nació. És un error que ens podem permetre”, ha reblat.

🔴 Els hereus i les pubilles planten cara a Orriols a Ripoll: «Allunyem-nos dels patriotes que estimen massa la pàtria i massa poc els seus compatriotes»https://t.co/dLku1vYFnjpic.twitter.com/6SfbLkMktE — NacióDigital (@naciodigital) April 13, 2024

La censura també ha estat un element troncal del discurs. "Com a entitat cultural hem de ser conscients del que suposa la censura a l'art. Ho hem vist en molts llocs, tant en obres de teatre com en obres d'art. Hem après a les dolentes les conseqüències que la censura té” ha reflexionat l'hereu, en una clara referència a l'episodi de censura que s'ha viscut aquesta setmana a la vila.

El consistori ha vetat el cartell de la festa major de Ripoll perquè hi incloïa un dibuix d'una dona amb vel islàmic, segons va argumentar el mateix govern municipal. En aquest sentit, veïns i entitats de Ripoll també han protestat contra la censura del cartell de la festa major penjant-lo en carrers i botigues. Es va fer una primera encartellada ahir al vespre en diverses parets, però com que aquest matí els cartells s'han arrencat, n'han començat a penjar més; aquest cop, també als aparadors de botigues.