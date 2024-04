El veïnat de Ripoll penja el cartell censurat de festa major a carrers i botigues

Veïns i entitats de Ripoll han protestat contra la censura del cartell de la festa major penjant-lo en carrers i botigues. Es va fer una primera encartellada ahir al vespre en diverses parets, però com que aquest matí els cartells s'han arrencat, n'han començat a penjar més; aquest cop, també als aparadors de botigues. "Cal acceptar allò que va decidir el vot popular, sumat a l'expertesa de les persones que hi entenen en art i que també van avalar la proposta guanyadora", subratllen els qui hi ha darrere la protesta. L'alcaldessa Sílvia Orriols i l'equip de govern, d'Aliança Catalana, el van censurar perquè surt una noia amb vel islàmic.

El cartell, molt colorista, és obra de la il·lustradora Ivonne Navarro. Va ser escollit guanyador durant la Fira de les 40 Hores i hi apareixen personatges de tota mena. Allò que no va agradar a l'equip de Sílvia Orriols és que a la part de baix hi ha dibuixada una noia amb vel islàmic. Com que la il·lustradora va negar-se a treure-la, l'Ajuntament editarà el cartell que el jurat va deixar en segona posició.

Ivonne Navarro va explicar que sentia "ràbia i impotència" perquè "la censura continua passant". La il·lustradora va defensar que el seu cartell reivindica, precisament, l'esperit "inclusiu" de Ripoll i la diversitat de la festa major.

El seu cartell, però, sí que s'ha penjat a diversos punts del municipi, ja que davant la decisió d'Aliança Catalana, un grup de veïns i diverses entitats han decidit imprimir-lo i encartellar parets de Ripoll amb la proposta d'Ivonne Navarro. "Davant la censura, hem dit prou", asseguren.

Els cartells que s'han penjat, a més d'incloure la il·lustració, també s'acompanyen amb els hashtags #StopRacisme i #StopCensura. Els impulsors de la iniciativa subratllen que, sobretot, aquesta protesta ha sortit de la societat civil, tot i que al darrere també hi hagi el suport de diverses entitats. Entre aquestes, Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, la Plataforma Antifeixista del Ripollès, l'Associació Marroquina Juvenil del Ripollès o el casal popular 'La Metxa'.

A més, també critiquen que amb la decisió de vetar el cartell d'Ivonne Navarro, l'equip de govern d'Aliança Catalana ha incomplert allò que disposa la Guia per a la diversitat de creences als centres religiosos de Catalunya. Un document on, precisament, es recull que indumentàries com "la xaia, el hijab, el turbant sikh o la quipà no perjudiquen l'infant o adolescent".