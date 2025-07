Sant Joan de les Abadesses elimina la Policia Local i incorporarà quatre vigilants municipals

Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) posarà en marxa un nou model policial aquesta tardor, i passarà de tenir Policia Local a vigilants municipals. En els pròxims dies es jubilarà l'últim policia que queda i al ple del maig es va aprovar l'eliminació del cos amb la idea de crear una plantilla de quatre vigilants. L'alcalde, Ramon Roqué, defensa en una entrevista que és el model que funciona a la resta de municipis de la comarca, excepte Ripoll, que té Policia Local, i assegura que hi ha "plena coordinació" amb el Departament d'Interior i Mossos. ERC, partit a l'oposició, creu que aquest estiu la vila quedarà "desprotegida" amb només un agent cívic. "Hi ha hagut falta de planificació", afirma el seu portaveu, Sergi Albrich.

Amb prop de 3.400 habitants, Sant Joan de les Abadesses se suma a la decisió d'altres municipis com Ribes de Freser que també va reconvertir la figura de Policia Local en vigilants municipals. L'alcalde, Ramon Roqué (MES), explica que el canvi de model respon a una "suma de circumstàncies", com és la rotació d'agents que marxaven a una altra destinació i concursos deserts. En una memòria tècnica elaborada pel consistori també s'apuntava que no podien assumir els costos de complir els requisits mínims per a una població de menys de 10.000 habitants, que obligaria a tenir un mínim de 6 o 7 agents. En els últims cinc anys n'havien tingut un màxim de tres agents, si bé bona part del temps van estar amb dos i, darrerament, amb només un.

Per tot plegat, el ple de maig va aprovar la supressió de la Policia Local amb els vots dels sis regidors de l'equip de govern. Els cinc regidors d'ERC, única força a l'oposició, hi va votar en contra. D'aquí a pocs dies es jubilarà l'últim agent que queda. El consistori, mentrestant, està fent els passos per posar en marxa el nou model amb la contractació de quatre vigilants municipals. La previsió és poder tenir-los treballant aquesta tardor si tot va sobre el previst.

ERC veu "falta de planificació"

L'alcalde admet que ara venen uns mesos d"impàs" i assegura que s'estan fent els passos amb la coordinació del Departament d'Interior i els Mossos. "És un procés transparent i molt ben planificat, parlat i pactat amb Interior", assegura Roqué, que subratlla: "No ens sentim desprotegits". El model busca, segons diu, tenir una "policia de proximitat per atendre les necessitats reals per al poble".

Des de l'oposició, en canvi, no ho comparteixen. ERC ja va expressar el seu rebuig al canvi de model. El seu portaveu, Sergi Albrich, creu que l'equip de govern "ha deixat morir" el model policial que hi havia per falta d'inversió i voluntat política. Creuen que la decisió respon a la decisió de no continuar endeutant-se i lamenten el que consideren una "pèrdua de competències" en deixar de tenir Policia Local. Per als republicans, no es pot deixar la vila amb només un agent cívic a l'estiu i expressen la seva preocupació. El consistori, en canvi, creu que la coordinació amb la resta de policia "garanteix" el servei.