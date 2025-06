El DNI i el passaport es podran renovar a Ripoll aquest estiu

La ciutadania de Ripoll ha aprofitat aquest passat dimarts 17 de juny el servei de la unitat mòbil per fer DNI i passaports que s'ha instal·lat al municipi. Es tracta d'un Vehicle Integral de documentació (VIDOC) que des d'aquest juny s'ofereix a diferents punts de la demarcació de Girona on no hi ha comissaries de la Policia espanyola per fer-ho. La cita prèvia es va exhaurir en poc temps i, segons han informat, la unitat tornarà a Ripoll un cop cada mes.

Sussana Prat, una veïna, ha fet la gestió amb els seus tres fills i ha valorat molt positivament el servei. "Ens hem estalviat una hora, entre anar i tornar a Camprodon", ha explicat a la premsa. El servei està pensant especialment per a les persones que tenen més dificultats per desplaçar-se, com la Michèl, de 72 anys, que no té cotxe. "No hi ha com poder-ho fer a Ripoll", diu.

Un servei necessari

La unitat mòbil s'ha instal·lat just davant de l'Ajuntament i s'han fet 38 gestions, amb 15 minuts per a cadascuna. "Ho necessitàvem per poder fer un viatge aquest estiu i poder venir aquí ha facilitat molt les coses", ha explicat la Sussana, que demanat hora a Camprodon, a finals de mes. Però en veure que podien fer-ho a Ripoll mateix ho van canviar. Una altra de les usuàries que han aprofitat el servei és Concepció Medina, veïna de Ripoll. Ha vingut amb la seva família i s'ha mostrat molt satisfeta. "Molt millor perquè així no ens hem de traslladar ni a Girona, Camprodon o Puigcerdà, que és un trajecte llarg amb autobús", ha dit.

Per a la Michèl Boix, de 73 anys i veïna de Ripoll, creu que aquest és un servei "molt necessari" a poblacions on no hi ha comissaries on fer aquests tràmits. "No dic que hagin de venir tot l'any, però a l'estiu, que la gent es belluga més, penso que és molt bo que s'hagi fet", ha declarat. Ha aprofitat per renovar el passaport, que el tenia caducat. Com que no té cotxe, sempre havia d'agafar el transport públic i aquest dimarts, en canvi, ho ha pogut fer a peu.

Com i quan demanar hora?

De cara a la visita de la unitat mòbil del mes que ve, els interessats podran demanar cita prèvia a través del telèfon de l'Ajuntament o per Internet. L'horari serà el mateix que aquest dimarts: de les 9 fins a les 10:15 hores i de les 11 a les 13:45 hores. La previsió és que s'ofereixi, de moment, fins a finals d'any.

El servei també s'oferirà a totes les capitals de comarca de la demarcació de Girona on no hi hagi comissaries del cos i també algunes poblacions on hi ha molta demanda.