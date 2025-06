Càritas de Ripoll ha ajudat 300 persones el 2024

La secció de Càritas ripollesa ha ajudat a 301 persones el passat 2024, així ho ha explicat a l'assemblea anual, on ha fet pública la memòria social, institucional i econòmica. L’acte ha comptat amb la presència del president de Càritas Interparroquial de Ripoll, mossèn Josep Sala, i de la directora de l’entitat, Casilda Gómez. També han intervingut membres de l’actual junta directiva i de personal tècnic contractat.

En el transcurs de l’assemblea, s'ha explicat que l'entitat solidària ja compta amb 40 voluntaris que van atendre centenars de persones amb projectes socials. Destaca el programa d’acollida i acompanyament social que ha atès 220 persones, 149 de les quals s'han beneficiat de la distribució d’aliments i 67 han rebut ajuts econòmics per poder fer front a qüestions de salut i higiene, alimentació i pagament de lloguers. Càritas, en un comunicat a la premsa, ha destacat la problemàtica de l'habitatge com un dels reptes principals. "Hi ha dificultats creixents per a poder accedir a serveis essencials i també precarietat habitacional", han afirmat.

Càritas també ha impulsat un programa de suport a persones sense llar i per promoure unes condicions d'habitatge dignes. L’entitat compta amb un pis d’acollida temporal que ha allotjat 10 persones al llarg de l'any. Pel que fa a infància, adolescència i famílies, s'ha explicat que en el projecte de reforç escolar han participat 39 nois i noies, i en el projecte d’activitats extraescolars, 18. També s'ha fet esment del programa de formació d’adults en el qual 33 persones han participat en tallers inclusius de costura, manualitats i horts.

En l’assemblea també ha intervingut la tresorera de l’entitat, que ha informat sobre la liquidació econòmica del 2024. L'entitat ha fet públic que el resultat de les despeses i els ingressos ha donat un saldo positiu de 3.114 euros i ha informat que el cost total de l’activitat va ser de 75.996 euros.