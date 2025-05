Aquests són els noms més freqüents al Ripollès

L'Institut d'Estadística de Catalunya ha publicat un rànquing amb dades del 2024 amb els noms més habituals. En el cas de la Garrotxa els noms d'home i de dona més comuns, d'acord amb la tendència de la demarcació de Girona, són Jordi i Maria. A les estadístiques que s'han publicat, que engloben tota la població amb nacionalitat espanyola, s'hi detecta una convivència de noms d'origen castellà i català i ofereixen una fotografia de la diversitat identitària i lingüística de la comarca.

Segons les dades, al Ripollès hi ha 509 homes anomenats Jordi, amb una taxa de 19,71%, el segueix de molt a prop el nom femení Maria/María, amb 433 dones i un índex de 16,77%, tot i que cal remarcar que aquesta dada engloba tant la forma catalana com la castellana. Tot seguit, hi ha el nom Montserrat (399), en clara sintonia amb la tradició religiosa i cultural de Catalunya.

En quarta posició hi trobem José (666), i en setena la seva forma catalana, Josep. El cinquè nom més comú és Joan, amb 355 persones que se'n diuen. També destaquen altres noms femenins molt arrelats a la comarca i que tenen relació amb el patrimoni local, és el cas de Núria (337) que està al sisè lloc del rànquing. A diferència de comarques com el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, el Ripollès presenta un predomini de noms catalans i alguns com d'origen castellà com Antonio, amb molta presència a l'àrea metropolitana, hi tenen menys pes amb una taxa del 9,84%.

A la NacióRipollès hem aplegat la llista dels 10 noms masculins i els 10 noms femenins més habituals a la comarca amb la xifra de població que els porta. En el recull hi conviuen noms catalans i castellans, religiosos i moderns, en un paisatge social que reflecteix la història migratòria i les evolucions culturals de les darreres dècades.

Noms masculins més posats

Jordi, 509 José, 377 Joan, 355 Josep, 334 Juan, 319 Marc, 266 Antonio, 254 Ramon/Ramón, 212 Francisco, 207 Albert, 194

Noms femenins més posats

Maria/María, 433 Montserrat, 399 Núria/Nuria, 337 Anna, 247 Marta, 216 María del Carmen, 200 Laura, 191 Maria Teresa/María Teresa, 168 Carmen, 159 Rosa, 128

Els noms més comuns a Catalunya

Antonio (85.593), Maria/María (84.803), José (79.430) -que no Josep (35.314)- i Montserrat (73.843) són els quatre noms més freqüents al país el 2024. Tanquen el top 10 Jordi (71.473), María del Carmen (68.740), David (68.649), Francisco (63.025), Manuel (60.705) i Juan (55.915). Joan, en català, està bastant per sota, amb 40.189 persones.

Tot canvia, però quan es filtren les dades per edat. Mentre que en els majors de 85 anys predominen noms clàssics i castellans com Maria/María (13.828), Carmen (9.282), José (8.753), Josefa (7.256) o Antonio (6.167), en la franja d'edat més jove, els menors de 15 anys, els noms majoritaris són Marc (9.577), Martina (7.585), Júlia/Julia (7.476), Àlex/Álex (6.624) o Laia (6.478).