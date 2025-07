Reclamen accelerar les obres de la nova base de manteniment de trens a Ripoll

Les plataformes "Perquè no ens fotin el tren" i "Ripollès Existeix" demanen que s'acceleri el projecte de construcció de la nova base de manteniment de trens que Adif i Renfe volen construir a Ripoll, per on passa l'R3. Les agrupacions d'usuaris defensen que "permetrà reduir incidències i el temps d'espera en la reparació dels trens" i exigeixen als grups polítics de Ripoll ho treballin com una prioritat perquè "no es retardi encara més".

Es va contractar la redacció del projecte constructiu el gener del 2024 i la previsió d'obres de deu mesos. "A hores d'ara els tallers ja haurien d'estar funcionant", es queixen. L'equip de govern, a més, ara no veu clar el projecte i es planteja demanar que el reubiquin a un altre punt del municipi.

Les plataformes consideren que l'R3 és una línia transfronterera "indispensable" per a la mobilitat dels ciutadans de la Catalunya interior. Però, en canvi, "és una de les línies ferroviàries de Catalunya que pateix uns dèficits estructurals i de funcionament més evidents i que, per tant, necessita millores en tots sentits i en el conjunt de trajecte", afirmen en un comunicat. Les agrupacions d'usuaris afirmen que la nova base de manteniment prevista per Renfe permetrà la creació de llocs de treball i la millora del servei.

Un retard en les obres

El novembre del 2024 Renfe va adjudicar les obres de construcció a la UTE Copisa-CRC-Infesa per 14,5 milions d'euros i amb un termini de deu mesos d'execució. I la contractació de la redacció del projecte constructiu es va adjudicar el febrer del 2024, amb la previsió que el taller pogués entrar en funcionament el segon semestre d'aquell any.

En el darrer ple municipal, l'equip de govern de Ripoll (AC) va denunciar que Renfe i Adif havien inclòs unes modificacions no previstes inicialment i que ara valoraran demanar que es traslladi a un altre punt del municipi.