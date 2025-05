Quanta gent es diu com tu a Catalunya?

Continua sent Maria el nom de noia més habitual a Catalunya? I Josep en el cas dels nois? L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ha publicat aquest dimecres informació relativa als noms i cognoms de tota la població resident a Catalunya, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. I, sorpresa (o no). Antonio (85.593), Maria/María (84.803), José (79.430) -que no Josep (35.314)- i Montserrat (73.843) són els quatre noms més freqüents al país el 2024. Tanquen el top 10 Jordi (71.473), María del Carmen (68.740), David (68.649), Francisco (63.025), Manuel (60.705) i Juan (55.915). Joan, en català, està bastant per sota, amb 40.189 persones.

Tot canvia, però quan es filtren les dades per edat. Mentre que en els majors de 85 anys predominen noms clàssics i castellans com Maria/María (13.828), Carmen (9.282), José (8.753), Josefa (7.256) o Antonio (6.167), en la franja d'edat més jove, els menors de 15 anys, els noms majoritaris són Marc (9.577), Martina (7.585), Júlia/Julia (7.476), Àlex/Álex (6.624) o Laia (6.478).

També és destacable veure la diferència en la tria dels noms durant el franquisme i el final de segle XX. No va ser fins a la Transició quan a Catalunya els noms es van poder començar a registrar en català. Així, els nascuts la dècada dels 60 tenen noms com Montserrat (22.798), María del Carmen (20.499), Antonio (19.317) o José (15.792). Però, en canvi, durant la dècada dels 90 es va optar per noms com Marc (13.127), Laura (11.662), David (9.700) o Marta (8.990).

Els cognoms més habituals a Catalunya

D'altra banda, les dades de l'Idescat permeten veure quins són els cognoms més freqüents a Catalunya. Guanya per golejada Garcia, amb 168.273 persones que el tenen de primer i 173.310 que el porten de segon. I està seguit de Martínez (118.394 de primer i 121.064 de segon), López (113.935 i 117.989, respectivament), Rodríguez (103.569 i 105.631) i Sánchez (102.692 i 106.273). El top 10 el tanquen també cognoms castellans com Fernández, Pérez, González, Gómez i Ruiz.

Els noms més posats

D'altra banda, anualment es donen les dades de quins són els noms més posats al país. Martina, Jan i Júlia van ser els noms més posats als nadons nascuts a Catalunya el 2023. Es van registrar 405, 393 i 390 naixements amb aquests tres noms, d'acord amb l'onomàstica de l'Idescat publicada aquest dimecres. Així, les Martines han recuperat la primera posició que havien mantingut durant bona part dels anys 2010, però que les Júlies havien arrabassat l'any 2017. Les famílies catalanes són cada cop més originals: hi ha més diversitat de noms que mai i cada cop es repeteixen menys.