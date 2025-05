Aquests són els noms més habituals al Baix Montseny

L'Institut d'Estadística de Catalunya ha publicat un rànquing amb dades del 2024 amb els noms més habituals.. Les dades que ha proporcionat aquesta institució estan estratificades per comarques oficials i no hi apareixen dades específiques del Baix Montseny. No obstant això, a NacióBaixMontseny hem fet un recopilatori dels rànquings de noms més comuns a les dues comarques que l'integren, el Vallès Oriental i la Selva. A les estadístiques que s'han publicat, que engloben tota la població amb nacionalitat espanyola, s'hi detecta una convivència de noms d'origen castellà i català i ofereixen una fotografia de la diversitat identitària i lingüística de les comarques.

Vallès Oriental

En el cas del Vallès Oriental els noms d'home i de dona més comuns, d'acord amb la tendència de la demarcació de Barcelona i el conjunt del país, són Antonio i Maria. Segons les dades, hi ha 5.279 homes anomenats Antonio, amb una taxa de 12,37%, una hegemonia evidencia el pes dels noms tradicionals d'origen castellà a la comarca, especialment entre les generacions nascudes al llarg del segle XX. El segueix de molt a prop el nom femení Maria/María, amb 4.899 dones i un índex d’11,48%, tot i que cal remarcar que aquesta dada engloba tant la forma catalana com la castellana. Tot seguit, hi ha el nom José amb 4.849 persones que se'n diuen.

En quarta posició hi trobem David (4.348), i en vuitena, Francisco, d'inspiració bíblica. També destaquen altres noms femenins molt arrelats com Montserrat (4.345), a la cinquena posició, i María del Carmen (3.849), en setena posició, en clara sintonia amb la tradició religiosa i cultural del país. Pel que fa als noms masculins vinculats a la identitat catalana, Jordi (4.098), que encapçala la llista de la demarcació de Girona, es troba en la sisena posició del conjunt de noms de la població del Vallès Oriental.

A la continuació hem aplegat la llista dels 10 noms masculins i els 10 noms femenins més habituals al Vallès Oriental amb la xifra de població que els porta.

Noms masculins més posats al Vallès Oriental

Antonio, 5.279 José, 4.849 David, 4.348 Jordi, 4.098 Francisco, 3.755 Manuel, 3.695 Marc, 3.536 Juan, 3.352 Daniel, 3.058 Carlos, 2.566

Noms femenins més posats

Maria/María, 4.899 Montserrat, 4.345 María del Carmen, 3.849 Marta, 3.119 Núria/Nuria, 3.048 Laura, 2.979 Carmen, 2.610 Cristina, 2.510 Josefa, 2.081 Isabel, 2.022

La Selva

Pel que fa a la comarca de la Selva, els noms d'home i de dona més habituals, són Maria i Jordi. Segons les dades, hi ha 2.155 dones que es diuen Maria o María, amb una taxa d'11,63%. El segueix de molt a prop Jordi, amb 2.014 homes que el porten, i un índex d’10,87%, que d'acord amb la tendència de les comarques gironines és el nom masculí més posat. Tot seguit, en el rànquing global de la comarca hi ha el nom José amb 1.926 persones que se'n diuen.

En quarta posició hi trobem Antònio (1.808), en sisena David (1.594) i en setena, Francisco (1.467). També destaquen els noms femenins Montserrat (1.598), a la cinquena posició, i María del Carmen (1.375), que a la Selva es troba en desena posició. Seguint la línia del que ja hem fet, també hem aplegat el rànquing de 10 noms masculins i els 10 femenins més habituals a la Selva.

Noms masculins més posats

Jordi, 2.014 José, 1.926 Antonio, 1.808 David, 1.594 Francisco, 1.467 Josep, 1.440 Juan, 1.393 Marc, 1.342 Manuel, 1.308 Joan, 1.271

Noms femenins més posats