Alerta de perill màxim per pedra, esclafits i tornados a dues comarques

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat la tarda d'aquest diumenge l'avís de perill màxim, de nivell sis sobre sis, per granissades amb pedra de més de dos centímetres de diàmetre, ratxes de vent superiors als 90 quilòmetres per hora, esclafits, tornados i mànegues. Per tot plegat, Protecció Civil ha demanat cautela, tot i que no ha activat cap pla.

Concretament, l'alerta afecta el Ripollès i també la Garrotxa i estarà activa entre les 17:03 hores i les 19:03 hores. D'altra banda, hi ha un altre avís de perill per la intensitat de la pluja també al Ripollès, el Berguedà, la Cerdanya, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís per temps violent (#avisosSMP) ⚠



➡ Dg. 17:03 h a 19:03 h

➡ Possibilitat de pedra de diàmetre > 2 cm, ratxes de vent > 25 m/s, esclafits i/o tornados o mànegues.

➡ Grau de perill màxim: 🔴 6/6



Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/Q3IKT5StGN — Meteocat (@meteocat) June 1, 2025

Tot plegat, en un cap de setmana marcat per la calor generalitzada, més enllà dels ruixats i les tempestes al nord. Si bé, a partir de dilluns, arriba un nou front de precipitacions que tornarà a revolucionar el decorat al cel de Catalunya i obligarà a recuperar els paraigües arreu del país. De cara a dimarts, en canvi, s'espera que torni el sol i que les pluges acabin d'abandonar la guerra meteorològica per tal que l'estiu acabi d'establir-se.

Sigui com sigui, les temperatures continuaran sent molt elevades per l'època de l'any i les màximes superaran els 30 graus de manera generalitzada. El contrast tèrmic serà molt accentuat, ja que les mínimes oscil·laran entre els 12 i els 18 graus, per la qual cosa convé ser previsors per no passar més calor o més fred del necessari.