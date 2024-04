L'artista del cartell vetat a Ripoll: «Sento impotència i ràbia perquè la censura continua passant»

"En xoc i acabant de pair-ho". Aquesta ha estat la primera reacció de l'autora del cartell censurat de la festa major de Ripoll, Ivona Navarro, arran de la censura del seu cartell. L'equip de govern, en mans de l'extrema dreta Aliança Catalana, l'ha vetat perquè inclou una noia amb vel. "Sento impotència i ràbia perquè avui en dia la censura continua passant i també estic aclaparada per tot plegat", explica en una entrevista a l'ACN. Un dels moments més "xocants" va ser quan la mateixa alcaldessa, Sílvia Orriols, la va trucar per explicar-li que havia de canviar o eliminar el personatge. "Li vaig que dir que no, que en tot cas escollissin un altre cartell", recorda. Per l'artista, el dibuix evoca la diversitat de Ripoll i la "intenció inclusiva" de la festa major.





Ivonne Navarro, nascuda al Vallès i des de fa anys resident al Ripollès, encara no havia explicat públicament el que havia succeït perquè "necessitava pair-ho". "No m'ho esperava gens, és un recurs que utilitzo bastant a les meves il·lustracions, la diversitat, i en tot cas em podia imaginar que el meu cartell no es votés o no guanyés, però no que passés això", admet.

Precisament l'any passat va guanyar un concurs, Murals per la pau, organitzat per Justícia i Pau Barcelona amb la col·laboració de la Fundació TMB i altres institucions. Amb la proposta 'Interculturalitat' va guanyar el primer premi i actualment es pot veure a l'andana de l'estació de metro de Diagonal (L3). "Allà també reivindicava la diversitat amb personatges de colors/ètnies diferents i on s'ajuntaven els colors, en generaven de nous, sumaven". En el cas de la proposta de Ripoll, explica que també evoca "la diversitat, la realitat de Ripoll i amb una intenció inclusiva de la festa". És el primer cop que censuren un dels seus dissenys.

A les bases no es parla de modificacions

Un dels aspectes que més han dolgut a l'autora és que a les bases del concurs no es diu en cap lloc que es puguin demanar modificacions a les propostes si l'Ajuntament ho considera oportú. "Estic perplexa, la veritat", afegeix. En aquest sentit, recorda que la selecció de propostes es va fer amb la tria dels deu treballs escollits per vot popular durant la Fira de les 40 hores, com es fa sempre. Un cop feta aquesta primera tria, finalment és un jurat professional de les arts gràfiques que puntua i escull la proposta guanyadora. "Ells (l'equip de govern) el veuen a posteriori, que és quan detecten aquesta figura", conclou l'artista.

El premi està dotat amb 300 euros i finalment haurà recaigut a la segona opció que havia escollit el jurat professional, un disseny protagonitzat per Sant Eudald, patró de la vila, els gegants i el gall.