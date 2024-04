Orriols censura el cartell de la festa major de Ripoll perquè hi surt una noia amb vel

Censura a Ripoll. L'Ajuntament de Ripoll, governat pel partit d'extrema dreta Aliança Catalana, ha censurat el cartell de la festa major de la vila, escollit durant la Fira de les 40 hores, tal com es fa cada any. Es tracta d'una proposta colorista protagonitzada per persones i personatges de tota mena. El que no ha agradat a l'equip de Sílvia Orriols és que a la part de baix hi apareix una noia amb vel, tal com ha expressat ella mateixa per xarxes. Com que l'autora s'ha negat a treure-ho, finalment l'escollit serà el que el jurat va decidir deixar en segona posició. El cartell elegit finalment està protagonitzat per Sant Eudald, patró de la vila, el gall i els gegants.

La comissió organitzadora de la festa ha denunciat que es tracta d'una decisió aliena a les seves bases: “És una decisió política totalment aliena a la comissió de festes que ha comportat la renúncia de la guanyadora". I ha anunciat que, a conseqüència d'això, el segon cartell més votat passarà a ser el cartell oficial. En aquest sentit, fonts de l'Ajuntament de Ripoll han explicat que el procés de selecció consisteix en una votació popular d'entre totes les propostes que es presenten a la Fira de les 40 hores. Finalment, un jurat professional elegeix el cartell guanyador d'entre les 10 propostes més votades.

Condemna taxativa de l'oposició

Els partits a l'oposició ho han condemnat de forma taxativa poc després de conèixer la decisió i han exigit una rectificació. JxCat ho ha qualificat de "barrabassada" tot exigint al regidor de cultura "demanar perdó" per la retirada del cartell per "motius polítics".

ERC, per la seva banda, ho ha condemnat amb una frase: "L'obsessió de la Sílvia Orriols amb el vel fa canviar el cartell de la Festa Major", mentre que el portaveu del PSC a la ciutat, Enric Pérez, també ha denunciat la censura: "Aquest és el nivell democràtic que tenim a Ripoll, la censura és dictadura".

En una línia similar s'ha expressat la CUP, qualificant la decisió de "vergonyosa" per la censura i "negant la voluntat popular" expressada en la fira. Per últim, el regidor de Som-hi Ripoll, Joaquim Colomer, ha parlat d'"imposició" en la decisió del guanyador i censura: "Vergonyós i, com veieu, la censura encara existeix a Ripoll".