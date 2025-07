Maria Soldevila plega com a regidora i portaveu de Junts per Ripoll per «motius personals»

La regidora i portaveu de Junts per Ripoll, Maria Soldevila, ha anunciat que deixa la regidoria per "motius personals". A partir d'ara, serà Ferran Raigón qui assumirà la funció de portaveu del grup municipal. La segona regidora continuarà sent Montsina Llimós juntament amb Lluís Pérez, que entrarà com a nou regidor al consistori, i tots tres formaran el grup municipal de Junts per Ripoll.

La sortida de Soldevila s'acabarà de fer efectiva durant el plenari ordinari d'aquest juliol. Junts per Ripoll ha expressat en un comunicat "el profund agraïment" a Soldevila i asseguren que el projecte del partit es manté "ferm i cohesionat". El partit ha destacat el "lideratge exercit en un any intens al consistori i pel seu compromís amb el municipi" i asseguren que "la seva aportació ha estat clau en la consolidació d'una oposició constructiva, rigorosa i propositiva".

El nou portaveu del grup, Ferran Raigón, ha explicat que treballaran per "seguir vetllant pel dia a dia de la nostra vila, però també amb la mirada posada al 2027". "Volem ser l’alternativa a l'actual govern municipal i treballarem per liderar-la", ha conclòs.

No queda cap regidor de la llista del 2023

Amb aquestes renúncies, ja no queda cap dels tres regidors que encapçalaven la llista de Junts per Ripoll a les eleccions municipals del 2023. El primer a marxar va ser Josep Isern, el gener de 2024, i abans d’acabar aquell mateix any va dimitir també Manoli Vega per “motius personals”.

Amb l'última incorporació, el grup municipal de Junts -integrat ara per Ferran Raigón, Montsina Llimós i Lluís Pérez, és totalment diferent del que va ser escollit en les eleccions del maig del 2023.