L'ANC de Sabadell cancel·la finalment l'acte amb Aliança Catalana: «Ens han tallat les ales»

Sabadell per la Independència (SBDxI), secció local de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) a Sabadell, ha decidit cancel·lar el cicle de xerrades amb diferents partits independentistes previstos per aquesta setmana, i que havia de comptar amb Aliança Catalana. Això va fer que CUP i ERC s'esborressin del programa, mentre que Junts i Alhora mantenien la seva participació.

Segons SBDxI, aquest dilluns el Secretariat Nacional, que divendres va comunicar el seu malestar pel programa, ha comunicat a l'auditori on s'havia de fer l'acte que no pagarien el cost del lloguer de l'espai. "El Secretariat Nacional de l'ANC ens ha tallat les ales malgrat la nostra voluntat de fer els debats", han assenyalat en el seu compte a la xarxa X.

👉Aquest matí el Secretariat Nacional de l'@Assemblea ens ha tallat les ales malgrat la nostra voluntat de fer els debats

👉Han avisat l'auditori dient que no els pagaran el lloguer de la sala. Sense sala és impossible fer el cicle

👉Gràcies a tots els que ens heu fet confiança pic.twitter.com/2zAO6wrHMy — ANC Sabadell-SBDxI 🧭 (@SBDxI) April 15, 2024

Tot i l'organització del cicle de debats amb la voluntat d'escoltar tots els plantejaments de les forces independentistes que concorrien el 12-M, segons l'entitat, la CUP va ser la primera a traslladar-los la seva disconformitat i que no hi participarien si ho feia Aliança Catalana. Divendres també ho va fer ERC, fent-ho públic a través de les xarxes socials.

Dissabte el Secretariat Nacional va ordenar que no es convoquessin actes públics amb partits polítics i candidats de les llistes per a les eleccions del 12 de maig, però en un comunicat SBDxI va insistir que tirarien endavant per "donar veu a tothom que tingui quelcom a dir a la ciutadania". Finalment, i davant de la falta de recursos econòmics per fer el cicle, la secció local ha anunciat la suspensió de les xerrades.