La CUP i ERC declinen finalment participar en el cicle de presentacions de l'ANC Sabadell

La CUP i ERC han declinat finalment participar en un cicle de presentacions de partits independentistes organitzat per l'ANC de Sabadell perquè també hi està convidada la formació d'extrema dreta Aliança Catalana. "És un error estratègic pretendre normalitzar l'extrema dreta, porti la bandera que porti", ha afirmat ERC. La polèmica ha provocat la reacció del Secretariat Nacional de l'entitat, que si bé ha recordat que les assemblees territorials són "sobiranes" per convocar i organitzar actes també ha subratllat que "han de respectar el codi ètic" de l'organització, que assenyala que "a l'Assemblea no hi ha cabuda a l'odi ni a la discriminació a minories o a col·lectius en funció de la seva raça, religió, gènere o orientació sexual".

El Secretariat Nacional també ha remarcat que l'Assemblea "continuarà fomentant el debat democràtic independentista, sempre que aquest no friccioni amb la intolerància i l'odi".

La CUP, per la seva banda, ha adreçat un comunicat a l'assemblea de Sabadell en què considera que l'entitat s'equivoca en donar "un micròfon" a una formació que, en matèria d'immigració, "defensa les mateixes polítiques que Vox".