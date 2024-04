L'ANC de Sabadell desobeeix la prohibició del Secretariat Nacional i manté l'acte amb Aliança Catalana

La secció local de Sabadell de l'Assemblea Nacional Catalana mantindrà l'acte amb Aliança Catalana. Després de la polèmica generada per les jornades amb partits polítics que havien anunciat de cara a les pròximes eleccions del 12 de maig, han decidit mantenir aquest esdeveniment malgrat la prohibició del Secretariat Nacional. La polseguera generada per la invitació al partit d'ultradreta que encapçala Sílvia Orriols, sense representació parlamentària, ha obligat la direcció de l'ANC a emetre un comunicat. Tot i això, la sectorial de Sabadell ha decidit mantenir les jornades.

El Secretariat Nacional de l'ANC havia ordenat aquest mateix dissabte que no es facin actes públics amb partits polítics i candidats de les llistes per a les eleccions del 12 de maig, però en un comunicat l'ANC de Sabadell ha informat que tiraran endavant per "donar veu a tothom que tingui quelcom a dir a la ciutadania".

La retirada de la resta dels partits

En saber-se de la participació d'Aliança Catalana, ERC i CUP s'havien negat a formar part dels actes si la formació ultra s'incloïa en el llistat de participants i els responsables de l'ANC de Sabadell pretenien seguir endavant només amb la ultradreta, Junts i la nova candidatura de l'exconsellera Clara Ponsatí: Alhora.

L'ANC ha vetat els actes amb candidats i ha expressat el seu "respecte a tots els drets humans i en contra del racisme i la xenofòbia". Tot i això, la secció sabadellenca ha esgrimit en un comunicat d'aquest mateix dissabte a la tarda que ja havia adquirit uns compromisos amb els partits que han de participar a la jornada i que va decidir en assemblea mantenir-la.