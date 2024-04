Sant Cugat declara «problema de salut pública» l'abús de les xarxes socials

Alerta per l'abús de les xarxes socials. L'Ajuntament de Sant Cugat ha declarat problema de salut pública els efectes nocius del consum excessiu de les plataformes digitals, tant en infants com en adolescents. “El seu ús excessiu forma part del dia a dia”, asseguren des de l'ajuntament. El consistori ho relaciona amb l'aïllament i els símptomes depressius i d'altres estats relacionats amb la salut mental i es compromet a impulsar mesures per fer-ne un ús responsable.

La principal és la de promoure un Pacte Municipal sobre el consum de xarxes socials i plataformes digitals. Pretenen que sigui de tarannà transversal i que travessi les àrees d'educació, salut, però també d'infància, joventut i serveis socials. "És evident la necessitat de regulació i moderació, especialment per protegir els infants i adolescents", assenyalen des del consistori.



Sant Cugat ja disposa d'una assessoria sobre i drogues i pantalles, des d'on s'ha elaborat una guia de bones pràctiques en aquesta temàtica. Però, a banda de mirar cap endins, l'Ajuntament també pretén influir a la resta d'òrgans. Així, assegura que reclamarà a la Generalitat, l'Estat i fins i tot la Unió Europea perquè també impulsin mesures de salut pública adreçades a infants i jovent i també controls públics en els algorismes que es desenvolupen, i que afecten quin tipus de contingut es mostra a xarxes.

No és el primer ajuntament català que declara com a risc les xarxes socials. Aquest febrer, l'Ajuntament de Barcelona va aprovar una moció en aquest sentit, també a iniciativa socialista. En les negociacions amb la resta de grups, es va acabar acordant un compromís perquè l'Ajuntament ofereixi ajuda a les famílies que necessitin orientació sobre l'ús dels mòbils, ordinadors i altres dispositius, similar al que també es desplegarà en l'àmbit de Sant Cugat.

De cara al curs 2024-2025, el Govern ha prohibit l'accés dels mòbils a les aules, de manera total a infantil i primària i restringida a activitats pedagògiques en el cas de secundària. La mesura es va anunciar en elcontext de la davallada en els resultats PISA i mesos després que s'impulsés una iniciativa ciutadana precisament per prohibir-ne l'ús entre infants i joves als centres educatius.