Tots els detalls de la diada de Sant Jordi 2024 a Sant Cugat

Tot a punt per a la diada de Sant Jordi d'aquest 2024 a Sant Cugat. Més de 80 parades ompliran els carrers i les places de la vila durant el 23 d'abril, on el llibre i la rosa tornaran a ser protagonistes absoluts. En total entre l'11 i el 25 d'abril se celebraran una trentena d'activitats vinculades amb el món cultural i el sector del llibre. Des de presentacions literàries, a les taules d'escriptors o tertúlies literàries, passant per espais d'intercanvi de llibres, però també amb concerts o tallers de gastronomia. Pots consultar tota la programació aquí.

Enguany el gruix de la fira torna a la plaça Octavià, la seva ubicació original. Fins a 10 parades de llibres i 12 de roses hi participaran, on també s'hi aplegaran les parades de les entitats socials. Els espais reservats a les entitats culturals i les AFA's s'instal·laran a la plaça U d'octubre, mentre que les parades dels partits polítics es podran visitar al carrer Major.

Entre les activitats, destaquen la 13a Festa de la Literatura Infantil, que es farà el 13 d'abril a la Llibreria Pati de Llibres; el taller de cuina inspirat en el comissari Montalbano de dilluns 15 d'abril al casal Torreblanca; La primera taula d'escriptors de l'Ateneu, que donarà veu a l'alumnat i professorat dels seus cursos d'escriptura o l'entrega de premis del Concurs de Videopoemes, al pati de l'Ateneu el 25 d'abril, que clourà les activitats.

El públic familiar tindrà un espai específic a la plaça d'en Coll, on Òmnium Cultural proposa la tarda cultural "Un Sant Jordi infantil" amb espectacles familiars i venda de llibres, en col·laboració amb diferents entitats i la llibreria Pati de Llibres. A més, el divendres 19 d'abril, el Casal les Planes oferirà una tarda plena d'activitats amb música, tallers i jocs, que finalitzarà amb una representació final relacionada amb la llegenda de Sant Jordi.