Sant Cugat presenta la primera edició de la Fira del Raig

El segon cap de setmana de maig, Sant Cugat celebrarà la diada de Sant Ponç amb un conjunt de propostes que combinen tradició, consum responsable i promoció de productes artesanals. En el marc d’aquesta cita, la ciutat acollirà la primera edició de la Fira del Raig que neix amb l'objectiu de visibilitzar la riquesa vinícola, agrícola i artesanal del territori, amb espais dedicats a la cervesa, el vi, l’oli i altres productes de proximitat.

Aquesta iniciativa, organitzada per la FEM, la Cervesa Artesana del Vallès, i la productora Sotasons, tindrà lloc des de la tarda del divendres 9 de maig i fins al vespre de diumenge 11. Durant els tres dies, la plaça Barcelona s’omplirà amb la Fira de la cervesa, la Fira del vi i la Fira de productes artesans, que aniran acompanyades d'un extens programa de mostres i tallers de danses populars, dinamitzacions i cercaviles. El nom sorgeix d'un element arrelat a la cultura local, el raig, que simbolitza la connexió entre la terra i els seus fruits.

L’objectiu de la fira és celebrar la riquesa agrícola i vinícola del territori i reivindicar les tradicions que han configurat la identitat de Sant Cugat. La regidora de Fires i Mercats, Esther Madrona, ha recordat que les fires de Sant Ponç són de les "més tradicionals de Catalunya" i ha valorat molt positivament la incorporació de la Fira del Raig. "Enguany, fem un pas més amb la primera edició de la Fira del Raig, una proposta que connecta la vida comunitària amb l’essència del territori”, ha declarat.

El dissabte 10 de maig, a la plaça d’Octavià, tindrà lloc la tradicional Fira de Sant Ponç, amb parades d’herbes remeieres i productes naturals. També es podrà visitar la Fira de Comerç Just, Economia Social i Solidària i Finances Ètiques, de 10 a 14 hores, que oferirà una mostra de productes i serveis amb valors de sostenibilitat, justícia global i democràcia econòmica. La jornada inclourà activitats com una mostra d’elaboració de vins a càrrec de Rabassaires, una iniciativa que pretén treballar les parcel·les de vinyes velles del passat vitícola del Vallès Occidental, i, per una altra banda, un trencaclosques gegant organitzat per Jeroni de Moragas.

El Mes del Comerç Just

Tant la Fira de Sant Ponç, com també la Fira de Comerç Just, Economia Social i Solidària i Finances Ètiques s’emmarquen dins del Mes del Comerç Just, que omplirà el maig amb activitats com una taula rodona sobre agroalimentació (6 de maig), xerrades sobre habitatge cooperatiu i la Setmana Gastronòmica promoguda per Oxfam Intermón (del 10 al 17 de maig), entre altres propostes.

El tinent d’alcaldia de comerç i economia social i solidària, Bernat Picornell, ha explicat l'aposta de l'Ajuntament per una economia social i solidària com a eina de creixement. "Es posa a les persones i el territori al centre, promou una economia més igualitària, equitativa, justa i respectuosa amb el nostre entorn. Aquestes fires són una mostra clara que un altre model econòmic és possible, i que ja l’estem construint des del municipi.”, ha exposat Picornell.