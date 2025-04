Torna el festival Lumínic a Sant Cugat

Sant Cugat celebrarà la sisena edició de Lumínic, el festival de fotografia d’autor, del 30 de maig al 13 de juliol. Inspirat enguany en les relacions de poder, dotze exposicions, xerrades, projeccions i taules rodones conformen una programació que es desplegarà a espais emblemàtics de la ciutat, com el Museu del Monestir de Sant Cugat, la Casa de Cultura, l’Ateneu Santcugatenc o l’Arxiu Nacional de Catalunya, entre d’altres.

El primer cap de setmana, el 31 de maig i l’1 de juny, se celebrarà la segona edició del Mercat fotogràfic d'obra artística al Mercantic, en el qual també es podrà gaudir de tallers i activitats gratuïtes.

Aquest any, Lumínic dialoga amb projectes que fan visibles les relacions de poder a través de la fotografia. “Amb la imatge explorem com podem visibilitzar el poder establert i com afecta les relacions humanes, quines relacions de poder ens envolten en la nostra quotidianitat i com les estratègies del poder, com ara el control, la persuasió i la influència, es poden representar a través del mitjà fotogràfic”, expliquen els seus directors Amanda Bernal, Bernat Millet i Marc Vidal.

Lumínic comissaria enguany les mostres de tres grans fotògrafes convidades, entre elles dues que treballen per descolonitzar la nostra mirada.

A la Sala capitular del Museu del Monestir es podrà visitar l’exposició Pelo malo, de Nuria López Torres , un projecte sobre l'orgull afro de les cantants cubanes de hip-hop. La fotògrafa centra el seu treball en la dona, les identitats i les violències, i ha estat guardonada amb el Global Peace Photo Award. El seu treball ha estat publicat a The New York Times, The Washington Post o GEO.

Usus Fructus Abusus _ La Blanche et la Noire , de Gloria Oyarzabal, a Cal Gerrer, ens recorda que els museus, fundats com a dipositaris de l'espoli colonial fa més de tres cents anys, no són espais neutres: reforcen imaginaris d'exotisme i distinció vinculats a ideologies supremacistes. Gloria Oyarzabal, fotògrafa seleccionada a Photo España, el SIPF Singapore International Photo Festival o Copenhague Photo, entre altres certàmens, va viure tres anys a Mali, on va desenvolupar la seva recerca sobre la construcció de la ‘Idea d'Àfrica’ i els processos de colonització i descolonització.

Una altra de les mostres comissariades enguany per Lumínic és Energia submergida, de Paula Artés, al Mercantic. Una reflexió sobre les relacions de poder a partir d’un cas exemplar de la capacitat de control de les empreses privades sobre l’Estat, la plataforma Castor, dipòsit de gas natural submergit davant de les costes catalanes i valencianes amb un greu impacte ambiental. Fotògrafa compromesa en donar a conèixer i qüestionar els espais ocults de poder i control, els seus projectes han estat seleccionats a PhotoEspaña, Sala d’Art Jove, VEGAP, OSIC o Unseen Amsterdam.

El claustre del Museu del Monestir serà la seu de Kontrol, d’Àngel Biyanueba, testimoni de la vigilància massiva exercida per l'Estat i com modifica la conducta i limita les voluntats de la ciutadania. Ángel Biyanueba explora el disseny urbà com a eina en el control que exerceix l'Estat sobre la ciutadania, abordant-lo des de perspectives estètiques i antropològiques. La vigilància massiva, els documents identificatius i l'arquitectura hostil constitueixen el nucli dels seus projectes.

Ashes of the Arabian’s Pearl, de Valentin Valette, a Abacus, explora les jerarquies d’Oman, mostrant el fenomen de migració laboral globalitzada amb milers d’artesans de l'Índia, Pakistan i Bangladesh, i, en contrast, la vida privilegiada de les famílies empresarials omanites. Valette, francès d'origen algerià, entén la fotografia com a eina de recerca, centrant-se en dinàmiques polítiques, econòmiques i socials.

Ciudad secreta, de Javier Arboledas, al Concessionari Movento Sarsa Škoda, ens parla de la memòria d’una ciutat soviètica creada expressament a finals dels anys cinquanta per al desenvolupament de l’energia atòmica. Javier Arboledas, màster en Fotografia, Art i Tècnica per la Universitat Politècnica de València, treballa en diversos projectes personals sobre la memòria i el territori.

Diana Rangel (artista, psicòloga), Héctor Cavallaro (compositor, musicòleg) i Ezequiel Rodulfo (músic, expressió corporal) col·laboren en la investigació-performance Suspender la palabra, una peça escènica d’art visual, poesia i dramatúrgia musical concebuda expressament per al festival en el marc de la seva primera residència artística, nova línia del certamen amb voluntat de continuïtat en futures edicions. L’obra explora el tartamudeig com a fractura i potència del llenguatge, des d’on emergeixen noves imatges i sentits. El resultat es podrà veure el 31 de maig al Mercantic.

La Fundació Setba treballa per la transformació social i des del 2020 impulsa el projecte de fotografia Traspassant l’objectiu, adreçat a dones internes en centres penitenciaris de Catalunya i dirigit per l’artista i fotògrafa Marta Fàbregas, amb la col·laboració de les fotògrafes Sandra Balsells, Tanit Plana, Laura Gálvez-Rhein, Iolanda Sebé, Laia Abril i Lourdes R. Basolí.

En aquesta edició, quatre exposicions de Lumínic s’endinsen en el darrer franquisme i la Transició quan es compleixen cinquanta anys de la mort del dictador. El poder de la imatge i la imatge del poder: representació de la dictadura franquista al Fons Cabanas, de l’Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès, comissariada per José Fernando Mota, es podrà veure al vestíbul de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. La càmera de Joan Cabanas va retratar la vida social als carrers de Sant Cugat des dels inicis de la dictadura, quan els símbols falangistes o la creu catòlica es fan omnipresents i oculten una realitat de fam i repressió.

Jordi Pol, fotògraf autodidacta i director de l’Espai de Fotografia Francesc Català-Roca durant una dècada, va donar el 2019 a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona el seu fons, integrat per més de 31.000 fotografies. La mostra Entre la multitud, que es podrà veure a l’Ateneu Santcugatenc, documenta la Barcelona dels anys 60, 70 i 80 amb un estil que ens remet a la fotografia de “l’instant decisiu”.

Del 6 de juny al 5 de setembre, l’Arxiu Nacional de Catalunya acollirà Transmet Transició, una exposició de l’obra del gran fotoperiodista Carlos Bosch (1945 - 2020), comissariada per Manel Sanz, amb una sèrie de seixanta imatges que cobreixen des del 1976 fins al 1981, i mostren les massives mobilitzacions socials al carrer que van enterrar el règim franquista.

Eroding Franco, del fotògraf documental Jordi Jon, explora la intersecció entre història i medi ambient i revisa com el franquisme, amb el turisme massiu, la construcció i l’agricultura industrial, va assentar les bases de la desertificació que avui amenaça el 80% d’Espanya. L’obra de Jon, guanyadora de la convocatòria oberta Lumínic 2025, es podrà veure a la sala de l’EMD Valldoreix.