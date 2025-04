L'escultora Neus Colet dona dues obres a Sant Cugat

L’artista santcugatenca, Neus Colet, ha signat un conveni de donació desinteressada de dues obres seves al Fons Municipal d’Art. Es tracta de les escultures “Pneumàtic” i “Porta tancada” que són exemples del llenguatge propi de l’artista, que s'expressa a través dels objectes quotidians i que juga amb el ferro, el paper, el plom o el fil per transmetre emoció, crítica i poesia visual.

"Pneumàtic" és una estructura de ferro i fusta amb un recobriment de plom i estany. Aquesta peça està valorada en 800 euros i es va elaborar l'any 1998. D'altra banda, “Porta tancada” és una estructura de ferro i metacrilat, paper, fil i cadenat. Aquesta obra es va fer l’any 2002 i està valorada en 1.500 euros segons la propietària de l’obra.

L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès ha agraït la donació a l'artista i s'ha mostrat satisfet amb aquestes noves adquisicions per al municipi. "Sant Cugat incorpora al seu patrimoni una part de l’ànima d’una artista amb projecció internacional i arrels profundes a la nostra ciutat. És un gest de generositat i compromís amb l’art i la cultura de la nostra ciutat", ha expressat l'alcalde.

Neus Colet, nascuda a Barcelona (1963), va estudiar a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona on es va especialitzar en tècniques d’escultura i, posteriorment, en gravats, a l’Escola d’Arts i Oficis de la Diputació de Barcelona. És gravadora, escultora i treballa amb objectes quotidians per aportar-los un caràcter lúdic, irònic i evocador. Entre els materials usats per aquesta escultora destaca el ferro, que treballa amb mestratge i li aporta calidesa i proximitat. Amb les seves tècniques aconsegueix textures i efectes diferents.

Neus Colet ha fet nombroses exposicions nacionals i també en l'àmbit europeu en països com Itàlia, França, Àustria, Holanda o Alemanya. L'artista santcugatenca també va ser premiada a la I Biennal d'Escultura Valldoreix dels Somnis, amb l’obra "Davallada", feta amb ferro i amb 142 centímetres d'alçada. L'obra va aconseguir establir un diàleg entre els procediments plàstics dels tres elements escultòrics i l'entorn tecnològic. Una manera de crear única i especial, que l'ha convertit en un referent a la ciutat de Sant Cugat.