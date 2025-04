El Museu de Sant Cugat acollirà una exposició sobre Goya

El Museu de Sant Cugat acollirà l’exposició Volaverunt. Els gravats de Goya des de la contemporaneïtat del 29 d’abril al 14 de setembre. Les obres de Goya que s'exposaran provenen del Museu de Mataró i es mostren al públic des d'una perspectiva contemporània. L’acte d’inauguració serà dimarts 29 d’abril a les 18 hores i coptarà amb les intervencions de la regidora de Cultura, Núria Escamilla, els artistes Irene Solà, Anna Dot, Marcos Prior i la Compañía La Soledad, formada per Marc Caellas i Esteban Feune de Colombi. Aquesta exposició sobre Goya l'ha comissariat la crítica d’art Aina Mercader Sbert.

S'hi podran veure estampes de Goya allunyades de la pintura per encàrrec i on el pintor se sent creativament molt lliure. L’exposició mostra un Goya cronista, observador sagaç, que completa les seves imatges amb una prosa crítica, satírica i, a moments, desesperada. Un artista que demostra un gran domini de les tècniques del gravat i una sensibilitat que avança el camí de l'art modern.

Els gravats corresponen a l’estampació que es va fer als tallers de Calcografía Nacional de Madrid entre els anys 1937 i 1938. Es van dur a terme amb la tècnica de l’aiguafort i l’aiguatinta, a la punta seca o al burí. L'edició s'anomena “sèrie de guerra” i estava limitada a 150 exemplars. El tiratge de Mataró que es podrà veure a l'exposició n'és el número 16 i és una de les de més valorades per la qualitat d'impressió i l’entintada.

El Museu de Mataró custodia tots els exemplars de cada una de les sèries, excepte un, el gravat número 16 de la sèrie "Desastres de la guerra", titulat "Se aprovechan". Aquest buit en la col·lecció, del qual se'n desconeix el motiu, és el punt de partida de l'exposició. La Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya, de la qual formen part els museus de Mataró i de Sant Cugat, impulsa la seva itinerància.