Canvis i novetats en els ajuts per a l'habitatge a Sant Cugat

L’Ajuntament de Sant Cugat ha obert la convocatòria dels Ajuts Econòmics a l’Habitatge 2025, que enguany presenta novetats destacades que volen afavorir l’accés a un major nombre de sol·licitants. El canvi més rellevant és l’increment de 2.000 euros en tots els trams de renda, una mesura que facilitarà l’accés a famílies amb ingressos lleugerament superiors als límits anteriors.

L’objectiu d’aquesta actualització és fer arribar els ajuts, adreçats a persones propietàries i llogateres d’habitatges empadronades al municipi, a més unitats de convivència i garantir imports més elevats. L'Ajuntament ha comunicat que tindrà una atenció especial als col·lectius més vulnerables, com ara les famílies monoparentals i les que inclouen persones amb discapacitat. Es destinarà als ajuts una dotació inicial de 120.000 euros, que es podrà ampliar en funció de la demanda i de la disponibilitat pressupostària municipal. A NacióSantCugat hem fet una recopilacó de les principals novetats en el càlcul dels ajuts.

Novetats

En primer lloc, s’amplia el primer tram d’ingressos més baixos de 0 fins als 16.000 euros, que abans era de 0 a 14.000. El qual els sol·licitants que estiguin en aquesta forquilla percebran com a ajut un percentatge més alt de la quota de l’IBI (90%) i no tindran topall màxim d’import de l’ajut. També s’amplia el segon tram d’ingressos que passa a ser de 16.000,01 a 23.000 euros, de manera que les unitats familiars incloses que s'hi acullin rebran el 70% de l’ajut i no tindran topall màxim.

Per altra banda, s’augmenta també el tercer tram per a les rendes d’entre 23.000,01 i 32.000 euros, que obtindran una bonificació d’entre el 45% i el 60%, amb un màxim de 500 euros, en funció del nombre de la unitat familiar. Finalment, es revisarà a l’alça el límit de renda per a famílies monoparentals, que ara s’estableix entre 32.000,01 fins a 52.000 euros i que abans estava entre els 30.000 i 50.000 euros.

Com es calcula?

L’import de l’ajut es calcula en funció de la quota de l’IBI de l’habitatge per al qual se sol·licita, dels ingressos de la unitat de convivència i del nombre de membres que la componen. El topall màxim és de 500 euros per a unitats de convivència amb ingressos íntegres superiors a 23.000,00 euros anuals.

En les unitats de convivència amb menys ingressos, l’ajut es calcula a partir d’un major percentatge de la quota de l’IBI (pot arribar al 90%), no es té en compte el nombre de membres de la unitat de convivència, i s’elimina el topall màxim de l’ajut. En el cas de les famílies monoparentals s’amplia el límit màxim d’ingressos. I en famílies amb persones amb discapacitat, s’aplica el tram immediatament superior al que correspondria de la taula de càlcul, és a dir, s’augmenta l’import de l’ajut.

Quan es pot presentar la sol·licitud?

L'Ajuntament ha informat que la sol·licitud es pot presentar des d’aquest dissabte, 3 de maig. La data màxima per sol·licitar l’ajut és el 2 de juny. Els tràmits es poden fer a través de la seu electrònica de l’Ajuntament i l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). Per demanar-lo, però, s'ha d'estar empadronat a l’habitatge, tenir l’IBI repercutit per contracte o al rebut de lloguer i no ser propietari de cap més immoble en territori espanyol, a part d’un aparcament i un traster a Sant Cugat del Vallès, considerats com a part de l’habitatge habitual.

Els sol·licitants també han d'estar al corrent en el compliment de totes les obligacions tributàries, no tenir deutes amb administracions públiques i no ser beneficiari de cap ajut de la mateixa naturalesa, aquest any. En cas de famílies monoparentals, els ingressos de la unitat de convivència de l’exercici no poden superar els 32.000 euros, o els 52.000 euros.

L'Ajuntament recorda, a més, que l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) ofereix informació sobre altres prestacions de caràcter social destinades al pagament del lloguer o l’hipoteca, en casos excepcionals, així com gestionar altres ajuts al pagament del lloguer de l’habitatge convocats per la Generalitat de Catalunya.