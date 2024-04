Apunyalen una dona de 45 anys al Metro de Madrid

Un home ha estat detingut per agents de la policia espanyola després d'apunyalar a una dona de 45 anys a l'interior del Metro de Madrid. Més concretament, els fets han passat a les instal·lacions de l'estació d'Alto de Extremadura, al districte de La Latina, segons han donat a conèixer fonts policials i d'Emergències de la capital espanyola a Europa Press.

#Agresión en la estación de Alto de Extremadura, #Latina. @SAMUR_PC atiende a una mujer con herida por arma blanca en costado.



Estabilizada y traslada con pronóstico reservado al 12 de Octubre.



Investiga @policia. Colabora @policiademadrid, que además facilita el traslado. pic.twitter.com/SroM9bCRYD — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) April 17, 2024

Pel que sembla, diverses persones han alertat les forces de seguretat del succés ocorregut al voltant de les 11:20 hores d'aquest matí després que una dona hagi resultat ferida en un costat. L'agressió s'hauria produït en el transcurs d'una discussió que s'ha originat en la mateixa andana entre el detingut i la ferida per causes que encara es desconeixen. L'agressor i la dona no tindrien cap relació.

Fins al lloc dels fets, s'ha desplaçat un equip de sanitaris i sanitàries del Samur-Protecció Civil, que han atès la dona ferida per arma blanca. Un cop l'han estabilitzat, ha estat traslladada amb pronòstic reservat fins a l'Hospital 12 d'Octubre.