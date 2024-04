Detingut un home de 27 anys per la mort d'un altre en una baralla a Santa Coloma de Gramenet

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d’un home aquesta passada nit a Santa Coloma de Gramenet. Els agents de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) han detingut un home de 27 anys que estaria relacionat amb els fets de manera directa, segons informa el cos policial en un comunicat.

Cap a les deu del vespre d'aquest diumenge, els agents van rebre un avís per una baralla a l’interior d’un local del carrer Sant Silvestre de la ciutat i alertant que un home estaria ferit a la via pública. Ara per ara, encara es desconeixen els motius de la suposada agressió i pels quals es va iniciar la batussa.

Els Mossos es van traslladar al lloc dels fets, juntament amb el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que va fer maniobres de reanimació a la persona ferida, però no va poder-li salvar la vida. La investigació segueix el seu curs.