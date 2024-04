Els dos ingredients de cuina que faran brillar els llums del cotxe

Els vehicles han d'estar sempre en bon estat perquè puguin circular amb seguretat per la carretera. Això implica que tècnicament estiguin ben cuidats, però una de les parts essencials i que a vegades queda oblidada són els llums. Mantenir-los en funcionament i ben nets és clau per mantenir la seguretat al volant.

En aquest sentit, els fars es poden netejar amb dos ingredients de cuina que els deixaran ben brillants. Es tracten de la llimona i el bicarbonat de sodi, que amb un simple procés, són una gran tècnica per netejar els llums. Només cal esprémer la fruita en un recipient i afegir-hi una o dues cullerades de bicarbonat de sodi.

Després de barrejar els dos elements, només és necessari fer servir un drap o una esponja i passar-lo per la superfície del far. Aquest és el mètode tradicional, tot i que hi ha altres persones que prefereixen posar directament el bicarbonat per sobre d'una mitja llimona i fregar-la pels llums del vehicle.