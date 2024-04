Prop de 70 bolivians retinguts al Port de Barcelona seran deportats

Espanya deportarà en avió 65 dels 69 bolivians que no van poder desembarcar al Port de Barcelona des d’un creuer d’MSC el passat dimarts per no tenir un visat vàlid, segons avança El País i confirmen fonts de la delegació del govern espanyol a l’ACN. Està previst que tots siguin deportats aquest mateix dijous en un vol pagat per la mateixa companya naviliera a Bolívia excepte una família, tres germans -dos menors d’edat i una major- i la filla d’aquesta última. Tant el pare com la mare viuen a Catalunya i un d’ells té nacionalitat espanyola. Aquest grup de bolivians va ser retingut en un creuer provinent del Brasil per no tenir un visat en condicions per entrar a l’espai Schengen. Alguns d’ells i elles van presentar peticions d’asil, però no s’han acceptat.

El creuer MSC Armonia va continuar la seva ruta amb els 1.500 passatgers i passatgeres, excepte aquest grup de 69 persones bolivianes, 14 de les quals menors, que van desembarcar dos dies després d’arribar a la ciutat en una zona de trànsit del port. Allà se’ls va denegar l’accés a territori espanyol.

L’acord entre la delegació del govern espanyol a Catalunya i MSC per desencallar la situació inicial establia que els passatgers i passatgeres tinguessin un espai adequat per fer els tràmits d’estrangeria, que s’han realitzat per la via d’urgència. La companyia MSC va posar a disposició un segon vaixell, procedent de Livorno (Itàlia), on s’han quedat els 69 bolivians els últims dies.

Quan el primer creuer va arribar a Barcelona i aquest grup no va poder desembarcar, Bolívia va exigir a MSC Cruceros una “solució immediata” perquè “la seva obligació era corroborar els documents d’ingrés i sortida a qualsevol destí” per “evitar aquest tipus d’imprevistos”. L’empresa va assegurar aleshores que “els passatgers semblava que tinguessin documentació apropiada” quan van embarcar al Brasil.