Rosa Peral es gradua en Dret a la presó i vol representar-se a si mateixa com a advocada

Rosa Peral s'ha graduat en Dret a la presó i té previst col·legiar-se per representar-se a si mateixa com a advocada. Si pogués, que legalment no està contemplat, necessitaria cursar el màster d'advocacia, ja que no és possible representar-se a un mateix a partir d'un cert grau d'imputació i cal tenir les llicències corresponents.
Tal com han informat diversos mitjans, Peral ha aprofitat la condemna per l'assassinat de la seva parella, Pedro Rodríguez, en l'anomenat crim de la Guàrdia Urbana per acabar els estudis. Si bé, no podrà actuar com a lletrada fins que compleixi tota la condemna i, de fet, no podrà fer-ho de ple dret perquè ja té antecedents penals.
Sí que podrà, però, preparar i entendre millor els documents judicials del seu cas i participar de manera activa en les sol·licituds de permisos, com també en la presentació de recursos. Per tant, sí que podria decidir sobre la seva situació des de la teoria. A més, tal com ha explicat la criminòloga i advocada Beatriz de Vicente a La Sexta, podria exercir a partir dels 70 anys, 10 anys després del compliment de la seva condemna.
L'advocada de Peral va renunciar al cas
Tot plegat, després que la seva advocada fins fa poques setmanes, Núria González, renunciés al cas després de tres anys de treball amb l'acusada. En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, va assegurar que no havia passat "res" i que estaven "en plànols diferents".
"No he acabat de transmetre-li el què jo creia que era prioritari del que havíem de fer i ha arribat un moment en què he sentit, professionalment, que jo no donava més", va explicar González. Tot i això, l'advocada va defensar que el cas és "jurídicament molt dubtós" i que, des del principi, ha suposat un "linxament mediàtic" per a Peral, un fet que segons González "no ho dubta ningú".