L'advocada de Rosa Peral renuncia al cas: «No li he transmès bé les prioritats del que havíem de fer»

Rosa Peral torna al focus dels mitjans després que la seva advocada fins al moment, Núria González, hagi anunciat que renuncia al cas després de tres anys de treball amb l'acusada. Així ho ha explicat a El Matí de Catalunya Ràdio, en que ha confessat que no ha passat "res" i que "estan en plànols diferents del que estava passant", ha expressat l'exadvocada de Peral al programa.
"No he acabat de transmetre-li el què jo creia que era prioritari del que havíem de fer i ha arribat un moment en què he sentit, professionalment, que jo no donava més", ha explicat González.
Tot i això, l'exadvocada ha defensat que el cas és "jurídicament molt dubtós" i que, des del principi, ha suposat un "linxament mediàtic" per a Peral, un fet que segons González "no ho dubta ningú".
Sobre el paper de la premsa en la cobertura mediàtica del cas del crim de la Guàrdia Urbana, González ha denunciat que "es van acarnissar amb ella amb coses inventades i amb maldat", fent referència a la figura de Peral a la premsa en comparació amb la d'Albert López, l'altre acusat pel crim. "Ella mai va tenir possibilitat de defensa mediàtica i ell mai va tenir cap mena de problema amb la premsa", destaca González.
La defensa de Peral enmig de tot aquest clima mediàtic i judicial va ser el que va dur l'actual exadvocada a estar tres anys treballant amb l'acusada per demostrar que "la justícia ha de ser justa per a tothom i que havia d'avaluar uns fets que no es van arribar a demostrar i es van condemnar", subratlla González.
La demanda a Netflix
"Pel bé de tothom espero que pugui prosperar", comenta l'exadvocada sobre la denuncia oberta de Rosa Peral en la qual assegurava que la sèrie de Netflix El cuerpo en llamas havia vulnerat el seu dret a l'honor i el de la seva filla.
El principal argument pel qual es va descartar la demanda és que Peral no té la pàtria potestat de la seva filla i, per tant, no pot demandar en nom seu. Per això, el jutjat va demanar al pare de la menor si volia reclamar en nom seu, cosa a la qual ell va renunciar. D'aquesta manera, la demanda continua en vigor en nom de Peral, però no per la seva filla.
En la seva demanda, Peral demanava un euro per cada hora que s'ha reproduït la sèrie (26,5 milions) que anirien per a la filla, i 10 cèntims per hora (2,6 milions) per a Peral. I és que argumenta que la trama va més enllà dels fets provats, tot i que la sèrie assegura que està basada en fets reals.