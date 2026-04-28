28 de abril de 2026

Traslladen Rosa Peral de la presó de Mas d'Enric a Brians 1

Publicat el 28 d’abril de 2026 a les 19:14

Rosa Peral, condemnada a 25 anys de presó com a coautora del conegut com a “crim de la Guàrdia Urbana”, ha estat traslladada aquest dimarts del Centre Penitenciari de Mas d’Enric, al Catllar (Tarragona), al Centre Penitenciari Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona). Segons ha avançat el Diari de Tarragona, el trasllat s’ha fet avui al matí i Peral ja es troba al mòdul d’ingressos del centre penitenciari barceloní. Des que va ingressar en presó provisional el 2017, Peral ha passat per la presó de Wad-Ras, Brians 1 -on ara ha tornat- i Mas d’Enric.

