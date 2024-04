Incendi en una gravera de Castellar de la Ribera

Els Bombers de la Generalitat treballen des d'aquest divendres al migdia en l'incendi d'una gravera a Ceuró, Castellar de la Ribera.

Els serveis d'emergències han rebut l'avís per l'incendi pels volts de 2/4 d'1 del migdia i, fins al lloc, s'han mobilitzat nou dotacions terrestres dels Bombers.

Quan els bombers han arribat al lloc, l'incendi estava afectant a una de les torres i cremaven els pneumàtics de la cinta transportadora així com una sitja. Afortunadament, no hi ha ferits.