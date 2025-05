L'icònic bar-pub L'Aixeta de Solsona celebra 44 anys

El passat divendres 16 de maig, la festa va envaïr bona part del carrer Castell de Solsona, amb motiu de la celebració d'un aniversari molt especial, i és que el bar pub l'Aixeta complia 44 anys, i ho feia envoltat dels seus clients, amics i coneguts. Els actes van començar a partir de les set de la tarda, amb la música del Marc Anglarill, mentres un equip de cuiners voluntaris preparaven entrepans d'hamburgueses i els cambrers servien les primeres copes de cava i cervesa.

Celebració 44 anys Aixeta Solsona

Ramon Estany

La vetllada va tenir moments molt emotius com quan es va recordar aquelles persones que han format part de la "família" de l'Aixeta i avui ja no hi són. Amb tot, les rialles i els somriures van ser presents al llarg de tota la celebració, i especialment quan es va obsequiar amb un ram de flors i una placa a la propietària del bar pub, la Teresa Barbens, o en el moment que un grup de joves van fer aparèixer un espectacular pastís de piruletes que van obsequiar també a la Teresa, que va procedir a fer la corresponent bufada d'espelmes.

La festa i la xerinola va continuar fins a les 12 de la nit amb un carrer ple de gom a gom de gent de totes les edats, i és que després de 44 anys, aquest llegendari establiment solsoní s'ha fet seves vàries generacions de la ciutat, compartint barra i taula joves i no tant joves.

Un local que ha celebrat tant festes temàtiques, com celebracions del Barça, reunions de comparses del Carnaval o d'equips de Futbol Sala.

I qui millor pot definir com és l'Aixeta, es la seva propietària, la Teresa, en un escrit que va fer fa 4 anys i va publicar a la revista local Celsona.

"Fa 40 anys ningú hagués dit que l'Aixeta rajaría durant tants anys. En aquella época els pub's s'associaven al víci i a la perversíó, i la gent es posava les mans al cap quan els explicávem aquest projecte.

Nosaltres, pero, amb 20 i pocs anys per molt arriscat que fos, vam decidir tirar endavant el nostre somni, i vam aconseguir omplir l'Aixeta de gent i bon rotllo.

Segur que molts solsonins recorden encara les seves festes temátiques, on l'Aixeta es transformava cada cap de setmana, per transportar-nos a mons imaginaris, on només hi tenia cabuda l'alegria, la gresca i els bons moments. Passant de Hawai al Punk. La gent es disfressava i s'involucrava al 100 per cent per fer la festa més gran! Si aquestes parets parlessin... Ens podríem sorprendre amb anècdotes de tots colors, fins i tot hi va néixer la primera comparsa de Carnaval, El gegant Boig o la primera competició de Fútbol Sala Solsona.

El millor de tot és que després de 40 anys, l'Aixeta segueix intacta, amb tota la seva essència. Impregnada de records, bons moments i persones inoblidables, i amb la mateixa energía i il·lusió del primer dia.

L'Aixeta de dia i de nit hi conviuen generacions diferents, ja siguí per fer-hi el variat o el gintónic, la barra sempre és plena de gent amb ganes de compartir un bon moment. Més que un bar-pub, és una gran familia.

L'Aixeta ha viscut l'amor de molts solsonins i solsonines, i a dia d'avui veu l'amor dels seus fills.

Després de 40 anys tot continua...."