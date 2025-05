Interrupció programada en el subministrament d'aigua en un sector de Solsona per aquest dilluns 5 de maig

Obres de renovació de la xarxa d’aigua en baixa de Solsona obliguen a programar una interrupció en el subministrament dilluns, 5 de maig, de dos quarts de deu del matí a dos quarts d'una del migdia. Concretament, afectarà els sectors de l’avinguda del Pont, un tram de la carretera de Sant Llorenç, l’àmbit comprès entre els carrers del Drac i del Sol, la carretera de Manresa, Creu de Sant Joan (Cissa), Camp del Molí i la urbanització Codina.

Plànol de la zona de Solsona afectada pel tall d`aigua

La intervenció consisteix a sectoritzar la xarxa per facilitar-ne un control més ajustat, incorporar sistemes reguladors de pressió, reduir el nombre d’avaries i minorar-ne l’afectació. Es preveu que aquest sigui el darrer tall d’aigua programat en el decurs de les obres de millora i renovació de la xarxa d’aigua en baixa del municipi, començades el desembre passat.

Aquests treballs, projectats per l’enginyer municipal, són executats per Agbar per un import de 118.000 euros i són subvencionats per l'Agència Catalana de l'Aigua i la Diputació de Lleida.