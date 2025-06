Controlat l'incendi de Pinell de Solsonès

Els Bombers de la Generalitat donen per controlats els incendis de Plandogau (Noguera), Granyena de Segarra (Segarra) i Pinell de Solsonès (Solsonès). Durant tot el dia hi mantindran dotacions tant terrestres com àries treballant a l'interior dels perímetres, fent vigilància i rematant qualsevol punt. Davant l'evolució favorable dels incendis, Protecció Civil també ha tancat l'alerta del pla INFOCAT, però manté la prealerta per fer seguiment de les tasques d'extinció.

Els Bombers van donar per estabilitzat diumenge l'incendi de Pinell de Solsonès als volts de dos quarts de deu de la nit. Els Bombers hi van treballar durant tota la tarda, centrant les darreres hores del vespre les tasques d’extinció en rematar l'incendi. Els Bombers hi van activar un total de 36 dotacions.