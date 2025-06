Controlats els incendis de la Noguera i la Segarra

Els incendis declarats a Plandogau (Noguera) i Granyena de Segarra (Segarra) ja estan estabilitzats, segons han informat aquest dilluns els Bombers de la Generalitat. Tot i l’evolució positiva, es manté un ampli dispositiu terrestre i aeri per reforçar la vigilància dins dels perímetres i extingir punts calents. Protecció Civil ha desactivat l’alerta del pla INFOCAT, tot i que es manté en prealerta per seguir l’evolució dels treballs.

Bon dia! Situació dels incendis:



🔥 #IFPlandogau : controlat

🔥 #IFGranyenadeSegarra : controlat

🔥 #IFPinelldeSolsonès : controlat



Durant tot el dia mantindrem dotacions (terrestres i aèries) treballant a l'interior dels perímetres, fent vigilància i rematant qualsevol punt. https://t.co/pcWNRncMg6 — Bombers (@bomberscat) June 23, 2025

El foc iniciat a Granyena dissabte a migdia és el que ha generat més preocupació. Malgrat que diumenge es donava per pràcticament controlat, un esclafit va reactivar el cap de l’incendi i va obligar a extremar les precaucions. Els Bombers van recomanar evitar la mobilitat en diversos municipis de la zona i es van desplegar fins a 200 efectius per contenir el foc, que avançava amb rapidesa pels camps sense segar.

La ciutat de Cervera, que havia estat confinada, ja ha recuperat la normalitat, mentre que altres nuclis com Granyanella, la Curullada i Fonolleres van mantenir les restriccions fins ben entrada la nit. Segons dades dels Agents Rurals, l’incendi ha afectat unes 310 hectàrees, de les quals 216 són agrícoles, 92 forestals i gairebé mitja hectàrea urbana. La major part del terreny afectat correspon als termes de Granyanella i Cervera.

El Servei Català de Trànsit va haver de tallar l’autovia A-2 entre Cervera i Tàrrega en tots dos sentits, així com altres vies com la N-IIa o la L-303. La millora de les condicions meteorològiques, especialment la reducció del vent, va facilitar les tasques d’extinció i va evitar que el foc traspassés infraestructures clau com l’A-2.

A Plandogau, a la Noguera, l’incendi també es dona per estabilitzat. Tot i que la pluja va ajudar a controlar les flames, la tempesta va limitar el suport dels mitjans aeris. El confinament dels masos aïllats i de la població es va aixecar diumenge a la nit. El foc ha afectat parcialment l’espai natural protegit de les Valls del Sió-Llobregós.

Els Bombers continuaran treballant sobre el terreny durant les pròximes hores per assegurar que no hi hagi revifalles.