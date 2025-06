La ciutat de Cervera i els municipis de Granyella, la Mora, la Curullada, Tordera i Fonolleres han rebut una alerta a tots els mòbils dels ciutadans en aquestes zones que els ordenava el confinament a casa. El motiu: el fum de l'incendi iniciat a Granyena de Segarra. Els Bombers combaten les flames que afecten unes 247 hectàrees, la majoria agrícoles, però els serveis d'emergències calculen que el foc pot arrasar-ne fins a 400.

Les flames i el fum també afecten la mobilitat de la zona. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit ha tallat algunes carreteres, com l’autovia A-2 entre Cervera i Tàrrega, un tram de 17 quilòmetres, en els dos sentits, i es fan desviaments cap a l’AP-2 a Soses. També s’ha tallat la N-IIa a la Granyanella i Cervera i l’L-303, L-311B, i LV-2141 a Cervera.

Enviem EsAlert: S'ordena el confinament a la població de Cervera degut a l'incendi forestal que crema a la comarca de la Segarra. Recordeu, si necessiteu ajut truqueu al @112 i seguiu sempre les indicacions de les autoritats. Tanqueu portes i finestres i no sortiu al carrer.

El dispositiu dels Bombers de la Generalitat és màxim: fins a 200 efectius treballen en les tasques d'extinció. L'avís s’ha rebut quan faltaven tres minuts de dos quarts de dues del migdia, però la situació durant la tarda de dissabte ha empitjorat. L'incendi es propaga ràpidament a través dels camps que estan sense segar.

Els pagesos han donat suport als Bombers i als Agents Rurals: amb els tractors han anat ancorant trams del perímetre de les flames. El problema és que també hi ha altres incendis simultanis a la zona. A la zona del foc hi ha desplaçades 62 dotacions (entre camions d’aigua i vehicles lleugers de coordinació i comandament), entre les quals efectius dels GRAF (Grup d’Actuacions Especials), EPAF (Equips de Prevenció Activa Forestal) i del GROS (Grup Operatiu de Suport).

Ampliació de la informació de l'incendi #IFGranyenadeSegarra i la resta d'incendis que hem tingut al llarg del dia d'avui.



Ampliació de la informació de l'incendi #IFGranyenadeSegarra i la resta d'incendis que hem tingut al llarg del dia d'avui.

Nota de premsa

A més, hi ha activades 12 aeronaus de la Unitat de Mitjans Aeris ( 3 helicòpters de comandament, 4 helicòpters bombarders i 5 avions de vigilància i atac). Fins al lloc també s’hi han desplaçat el Grup de Suport Aeri (GSA) i la unitat de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) del Cos d’Agents Rurals. També 9 indicatius dels Mossos d’Esquadra, l’equip conjunt del SEM i Bombers de la Generalitat, efectius de les ADF (Agrupacions Defensa Forestal i del GEPIF (Grup Especial de Prevenció d’Incendis del Departament d’Agricultura).

Més incendis simultanis

Protecció Civil ha posat en alerta del Pla Especial d'Emergències per Incendis forestals de Catalunya (Infocat) per la simultaneïtat d'incendis en diferents punts del país: Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, Sant Salvador de Guardiola, al Bages, i Granyena de Segarra. Entre Sant Esteve Sesrovires i Martorell s’ha rebut l’avís a les 14.08 hores d’un incendi topogràfic a uns 200 metres de l’AP-7, sense afectació a l’autopista, segons informa el Servei Català de Trànsit.

En aquest sentit, l'incendi afecta una zona de vegetació d’unes 4 hectàrees i hauria afectat alguna barraca. No consten persones ferides. S’hi treballa amb 17 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Es prioritzen la cua i el flanc esquerre, que és per on hi ha més potencial per propagar. Des dels serveis d'emergències han demanat el tall de la catenària perquè els efectius puguin treballar amb seguretat.

A Sant Salvador de Guardiola ha cremat un paller, un magatzem amb material i vehicles agrícoles i el foc ha propagat per vegetació forestal, a prop de la carretera C-37z. L’avís s’ha rebut a les 14.04 hores. Hi treballen 11 dotacions terrestres i 1 helicòpter.

L’incendi de vegetació està controlat però cal acabar de rematar, amb maquinària pesant, el foc de paller. S’han cremat 1,5 hectàrees aproximadament. Finalment, a les 13.12 hores, els Bombers de la Generalitat rebien l’avís d’un altre incendi de vegetació agrícola, ja controlat, a Ivars d’Urgell, a la zona de la Coma. A lloc, 5 dotacions terrestres que estan revisant el perímetre per descartar punts calents. El foc ha cremat unes 3 hectàrees.