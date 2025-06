Els Bombers treballen en un incendi agrícola a Granyena de Segarra

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dissabte al migdia amb més de 20 dotacions en un incendi agrícola a Granyena de Segarra que ja abasta 13 hectàrees agrícoles. L'avís del foc s'ha rebut a les 13.27 hores i hauria començat en un vehicle, per després propagar-se als camps.

En la zona ja s'hi han desplaçat, concretament, 24 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris per intentar controlar el foc. La part més delicada de l'incendi es troba al flanc dret on està havent-hi les flames més actives i per on es va propagant el foc pels camps sense segar.

A Granyena de Segarra, l'#IFGranyenaDeSegarra continua actiu i progressant per camps de conreu per segar. Treballem amb 24 🚒 i 6 mitjans aeris #MAER que prioritzen ara les descarregues al cap - flanc esquerre. Treballem amb foc tècnic el cap - flanc dret#bomberscat pic.twitter.com/r17J11iuiG — Bombers (@bomberscat) June 21, 2025

Per altra banda, els Bombers també han actuat avui a Ivars d'Urgell per la crema d'un camp de blat. L'avís de l'incendi s'ha rebut vora les 13 h i quart quan s'ha vist una filera de fum per la zona de la Coma. Aquest darrer ja estat estabilitzat després que sis dotacions de bombers s'hi presentessin i l'apaguessin.