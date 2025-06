El temps del cap de setmana del 21 i 22 de juny: avisos per calor intensa i ruixats

Calor i tempestes. Aquesta és la dualitat climàtica que acompanyarà Catalunya aquest cap de setmana. D'una banda, els termòmetres tornaran a pujar, arribant per exemple als quaranta graus a Lleida, la qual cosa provocarà avisos de calor intensa a les comarques del Pla de Lleida i el litoral de l'Empordà. Però, d'altra banda, també hi haurà ruixats.

El cap de setmana començarà assolellat, i amb les temperatures ben altes. Moltes poblacions per sobre dels 30 graus i Lleida als 40. A la tarda, però, la calor s'intensificarà en algunes comarques. Per això hi ha establert un avís per calor intensa (1/6 en l'escala del Meteocat) a l'Urgell, Pla d'Urgell, Garrigues, Segrià, Noguera, Alt Empordà, Baix Empordà, Pla de l'Estany i Gironès. Durant la tarda també hi haurà ruixats a tot el nord del país. Des de Vic cap amunt.

#PrediccióDemà



☀️ Domini del sol amb creixement de nuvolades al migdia.

⛈️ Tarda amb ruixats a la meitat nord del país.

🌡️ La temperatura pujarà, sobretot a Ponent i al quadrant nord-est.



Per a més detalls, podeu consultar el pronòstic a 👇: https://t.co/dvBoqBQUyJ pic.twitter.com/SSNcq1eq3H — Meteocat (@meteocat) June 20, 2025

Diumenge al matí les temperatures baixaran lleugerament respecte del dia anterior. A més, arribaran bandes de núvols alts per l'extrem oest i a partir de mig matí creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu. A la tarda, de nou la pluja tornarà a regar tot el nord del país i també algunes zones de Lleida.

Aquest dissabte Barcelona començarà el dia amb uns 25 graus de mínima que s'estiraran fins als 32 a la tarda. A Girona la jornada tindrà divuit graus de mínima que arribaran als 36 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 21 graus que pujarà fins als 40 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb vint-i-un graus que creixeran fins als 29 °C a la tarda.