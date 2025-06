Regulacions de l'ús de petards i fogueres per unes revetlles segures

Amb l'arribada de les tradicionals revetlles d'estiu, l'Ajuntament de Manresa ha fet públic un ban de l'alcalde Marc Aloy amb les normes que cal seguir per garantir la seguretat de les persones i el respecte a l'espai públic durant aquestes festivitats. El document estableix les condicions per a l'encesa de fogueres i per a l'ús de productes pirotècnics, així com una sèrie de recomanacions per gaudir de les revetlles de manera responsable.

Mesures per garantir la seguretat de les fogueres

Les fogueres que es vulguin encendre durant les revetlles de Sant Joan (24 de juny), Sant Pere (29 de juny) i Sant Jaume (25 de juliol) hauran de tenir autorització prèvia i complir amb condicions molt concretes per evitar riscos. El ban estipula que aquestes s'hauran de situar sobre superfícies empedrades o asfaltades, o bé, si es tracta d'un carrer de terra, sobre una capa de 20 centímetres de sorra protectora.

A més, es prohibeix fer fogueres en terrenys que estiguin a menys de 500 metres de zones arbrades, així com a menys de 15 metres de qualsevol façana d'edifici, vehicle estacionat, pal o línia aèria de serveis o subministraments. També queda prohibit fer-les prop de mobiliari urbà.

Aquestes condicions responen a la necessitat de minimitzar els riscos d'incendi, especialment en un context marcat per la sequera i les altes temperatures.

Normes per a l'ús de petards segons l'edat

Pel que fa a l'ús de productes pirotècnics, el ban divideix els artefactes en tres categories segons el nivell de risc, establint per a cada cas una edat mínima per poder-los adquirir i fer servir:

Risc baix: a partir dels 12 anys

Risc mitjà: a partir dels 16 anys

Risc alt: a partir dels 18 anys

L'Ajuntament recorda que qualsevol persona que faci ús de petards ha de prendre totes les precaucions necessàries per evitar danys a persones, animals, habitatges, vehicles o mobiliari urbà. També recomana evitar la manipulació d'aquests productes en espais tancats o prop de materials inflamables.

Recomanacions per a una celebració segura

A banda de les normes, el consistori emet consells per als veïns que vulguin participar de la festa:

No llançar petards a persones , balcons o vehicles.

, balcons o vehicles. No encendre-los a prop de zones boscoses ni de contenidors.

de zones boscoses ni de contenidors. Respectar el descans del veïnat i evitar sorolls excessius de matinada.

i evitar sorolls excessius de matinada. En el cas de menors, supervisió adulta i ús només de productes adequats a la seva edat.

Aquesta acció preventiva forma part de l'estratègia municipal per garantir la convivència i reduir els riscos d'accidents i incendis durant unes festes molt arrelades a la ciutat.

Pots consultar el ban complet aquí.