Sant Vicenç de Castellet recupera la revetlla de Sant Joan dins el cicle Qu4tre Estacions d'Estiu

Després d'una estrena reeixida durant la primavera, el cicle cultural Qu4tre Estacions torna a Sant Vicenç de Castellet amb la seva edició d'estiu, que es durà a terme del 20 al 23 de juny. El programa inclou concerts, espectacles infantils, activitats per a la gent gran i una gran revetlla de Sant Joan, que es recupera com a acte central d'un cap de setmana pensat per a tots els públics.

Propostes repartides per diversos espais

El cicle estiuenc omplirà de vida espais com la plaça Espanya, Cal Soler, les Escoles Velles i la plaça de l'Ajuntament. L'objectiu, segons explica el regidor d'Actes i Festes, Pau Polo, és oferir "cultura viva, que s'apropa a la gent i també farem arribar a tots els barris del poble".

Les activitats arrencaran la nit de divendres 20 de juny a Cal Soler amb una sessió de música pensada per als joves, a càrrec de DJ Sansi i DJ Creuss, a partir de la mitjanit.

Dissabte de jazz i swing per a totes les edats

L'endemà, dissabte 21 de juny, serà el torn de les famílies i el públic més general. La plaça Espanya acollirà l'espectacle infantil Rebooombori, que obrirà una tarda que continuarà amb un concert de jazz i ballada de swing amb el grup MiratJazz. Durant tota la tarda-vespre, una foodtruck completarà l'oferta amb menjar i begudes.

Diumenge dedicat a la gent gran

El diumenge 22, l'activitat es traslladarà a les Escoles Velles, amb un ball de tarda que anirà a càrrec del músic Marc Anglarill, pensat especialment per al públic de més edat.

La revetlla de Sant Joan, plat fort del cicle

El dilluns 23 de juny, la revetlla de Sant Joan recuperarà tot el protagonisme amb un programa complet que començarà a les 8 del vespre amb l'arribada de la Flama del Canigó i un acte institucional a la plaça de l'Ajuntament, amb la participació de diverses entitats del municipi.

A partir de 2/4 de 10 de la nit tindrà lloc el sopar popular, organitzat per la Casa d'Andalusia de Sant Vicenç de Castellet. En els pròxims dies es faran públics el menú, el preu i la informació per adquirir els tiquets.

La nit continuarà amb el concert de rumba i pop del grup Trio Calavera, que donarà pas a la Festa Sant Joan 80's-90's amb els DJ's de Boite Lennon.

Una programació consolidada i participativa

El cicle Qu4tre Estacions es consolida així com una proposta cultural estable al municipi, que es desenvolupa al llarg de tot l'any i que aposta per la participació del teixit associatiu i la descentralització de les activitats. Cultura, festa i comunitat es donen la mà en una edició que posa l'accent en la proximitat i la diversitat de propostes.

Tota la informació actualitzada sobre el cicle i les activitats previstes es pot consultar al web municipal i als canals oficials de l'Ajuntament.