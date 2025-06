Èxit de participació i emoció a la Festa Major Infantil de Sant Joan City 2025

La Festa Major Infantil de Sant Joan City ha viscut aquest 2025 una edició especialment exitosa, amb una gran participació i un ambient esplèndid marcat pel bon temps i la diversitat d'activitats per a tota la família. L'acte estrella ha estat la presentació del nou personatge XAT-1, una intel·ligència artificial que ha connectat ràpidament amb els nens i nenes. Durant tres dies, la plaça Major i altres espais del municipi s'han omplert de colors, emocions i propostes pensades per celebrar la convivència i la cultura comunitària.

Una edició que consolida la Festa Major Infantil com a referent participatiu

Sant Joan City ha tornat a demostrar aquest cap de setmana que la seva Festa Major Infantil és molt més que un conjunt d'actes lúdics. Del 13 al 15 de juny, la ciutat ha viscut intensament tres dies carregats de programació per a infants i famílies, amb una aposta clara per la inclusió, la diversitat i la participació ciutadana. El lema d'aquesta edició, Caminem junts i juntes, ha estat present en tot moment, tant en els valors dels actes com en l'organització dels espais.

L'èxit de convocatòria ha estat notable. Centenars de famílies han omplert els carrers i places del municipi, en una edició marcada també pel bon temps, que ha afavorit l'assistència i la celebració a l'aire lliure. Totes les activitats han transcorregut en un ambient de convivència, alegria i respecte.

XAT-1: una IA que entén les emocions

El moment més esperat ha estat, sense dubte, la presentació de XAT-1, una intel·ligència artificial que ha arribat a Sant Joan City amb la missió d'aprendre a identificar i comprendre les emocions humanes. L'espectacle teatral interactiu, amb molt d'humor i complicitat amb el públic, ha captivat els més petits des del primer moment. La posada en escena de XAT-1 ha estat un èxit rotund i ja es pot considerar un nou personatge estimat de l'imaginari festiu local.

La participació activa dels infants en l'espectacle i la capacitat del personatge per generar diàleg emocional han fet d'aquesta proposta una experiència educativa i emotiva alhora. Famílies i organització coincideixen a destacar la qualitat de la proposta i el vincle immediat que s'ha generat entre XAT-1 i els nens i nenes.

Espais pensats per a tothom

Una de les fites d'aquesta edició ha estat la creació d'un entorn realment inclusiu. La instal·lació d'espais adaptats i zones de calma ha estat molt ben rebuda per les famílies, que han pogut gaudir d'unes jornades amb atenció a la diversitat funcional i sensibilitat cap a les necessitats específiques dels assistents. Aquesta mirada ha estat especialment valorada i consolida la Festa Major Infantil com a model de festa respectuosa i accessible.

L'alumnat, protagonista a la plaça Major

Un altre dels punts àlgids ha estat la decoració col·lectiva de la plaça Major, realitzada per l'alumnat de les escoles del municipi. Amb colors vius, missatges de convivència i materials reciclats, els treballs artístics han omplert l'espai central de la festa amb creativitat i valors. Aquesta iniciativa ha servit per implicar el món educatiu en la celebració i per projectar els valors comunitaris des de les aules.

Activitats per a tots els gustos

La programació ha estat rica i diversa, amb una proposta pensada per a tots els públics. La cercavila d'obertura, la pluja de confeti, el sopar a la fresca, el ball disco, la fireta, les activitats al parc i l'espectacle de cloenda han completat una oferta que ha combinat cultura popular, música, teatre i activitats lúdiques. El correfoc infantil i el tradicional vermut en família han estat també moments molt celebrats.