El semàfor: un element en vies d'extinció a Sant Joan de Vilatorrada

Sant Joan de Vilatorrada, el segon municipi del Bages en nombre d'habitants, amb 10.972 veïns segons les dades de 2024, s'està quedant sense semàfors. En els darrers onze anys n'ha perdut el 75% i actualment només en queden a la cruïlla entre els carrers Major, Sant Mateu i del Pont, a tocar de l'Ajuntament. Aquest fet, però, obeeix a una voluntat expressa del consistori per donar prioritat al vianant i, també, evitar esperes als conductors en cruïlles que poden autorregular-se sense necessitat d'esperar a que s'il·lumini el disc verd. L'efecte mediambiental que suposa no tenir vehicles aturats amb el motor engegat, també ha tingut el seu pes en aquesta evolució.

Fa poc més d'una dècada hi havia quatre cruïlles amb semàfors: una a l'avinguda Torrent del Canigó en la cruïlla amb el carrer Manresa, carrer Major, avinguda Montserrat i carrer Lluís Companys; l'altra al carrer Collbaix en cruïlla amb els carrers Manresa i Rafael de Casanova; l'altra a la sortida de la Pirelli des de carrer Manresa, en cruïlla amb els carrers Anselm Clavé i Maria Mercè Marçal. Finalment, i l'única que es manté, al carrer Major en cruïlla amb els carrers Sant Mateu i del Pont.

La primera eliminació es va fer el 2014 a l'avinguda Torrent del Canigó. El grup semafòric es va substituir per una rotonda. A finals de 2023 es van eliminar els semàfors a l'entrada del poble per la Pirelli. Allà van ser substituïts per senyalització d'stop i de cediu el pas als carrers d'Anselm Clavé i Maria Mercè Marçal. Al ser una via amb força trànsit, primer es va deixar el semàfor amb intermitent i finalment es va retirar. A més, l'Ajuntament té previst dignificar aquesta entrada al municipi, a partir de 2026, amb una actuació que encara donarà és preeminència al vianant. Per últim, un distribuïdor de trànsit en forma de rotonda petita va ser la decisió que es va adoptar l'agost de 2023 per eliminar els semàfors de la cruïlla del carrer Collbaix amb els carrers Manresa i Rafael de Casanova.

Sobre els semàfors que encara queden a la cruïlla entre els carrers Major, Sant Mateu i del Pont, el govern municipal no té cap previsió de retirar-los a curt termini i per ara queden com a testimoni d'un sistema de gestió de trànsit que no fa massa anys es trobava a les entrades i cruïlles importants del municipi.