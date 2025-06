Els Consells d'Infants del Bages tanquen el curs amb una jornada intermunicipal a Sant Joan de Vilatorrada

El Consell Comarcal del Bages ha celebrat aquest curs tres trobades intermunicipals dels Consells d'Infants, que han servit per compartir reflexions i experiències entorn de temes com la igualtat, la inclusió i els drets socials. La darrera jornada, acollida per Sant Joan de Vilatorrada, ha estat una gimcana educativa que ha posat punt final al curs 2024-2025.

Un curs marcat per la creativitat i la participació

Amb el lema L'art i la creativitat com a eina de canvi social, el Consell d'Infants del Bages ha tancat aquest curs 2024-2025 amb una tercera trobada intermunicipal celebrada a Sant Joan de Vilatorrada. Aquestes sessions han reunit representants dels diferents consells infantils dels municipis de la comarca amb l'objectiu de fomentar l'intercanvi d'idees, el treball col·laboratiu i la consciència social entre els infants.

La iniciativa, coordinada pel Consell Comarcal del Bages, s'ha consolidat com un espai de participació activa i reflexió conjunta. En el marc d'aquestes trobades, els infants han tractat qüestions de gran rellevància social, sempre des d'una perspectiva adaptada a la seva edat però amb vocació transformadora.

Infants compromesos amb els valors socials

Durant tot el curs, el Consell d'Infants ha treballat de manera transversal temàtiques com la igualtat de gènere, la inclusió, la salut mental, els drets dels infants, els drets dels animals, l'educació, l'habitatge digne i l'accés a l'aigua i l'alimentació. Aquest enfocament global ha permès connectar l'art i la creativitat amb valors fonamentals per a la convivència i el benestar col·lectiu.

En la darrera trobada, els consellers i conselleres infantils han participat en una gimcana lúdica i educativa, amb proves i activitats relacionades amb totes aquestes temàtiques. L'objectiu de la jornada era reforçar el treball en equip, la reflexió compartida i la implicació en la transformació del seu entorn.

Una veu a tenir en compte

Els infants de Sant Joan de Vilatorrada han fet d'amfitrions en aquest darrer plenari i han donat la benvinguda als representants d'altres municipis. La jornada s'ha tancat amb un col·loqui sobre la importància de donar veu als infants en la presa de decisions municipals i en la construcció de pobles més cohesionats, participatius i justos.

Aquest espai ha servit per reivindicar el paper dels infants com a ciutadans actius, amb capacitat d'opinar, proposar i actuar. Tant les activitats lúdiques com els espais de debat han posat de manifest que, quan se'ls ofereix l'oportunitat, els més petits són capaços de formular idees transformadores i de comprometre's amb el seu entorn.

Un projecte que suma municipis

El Consell d'Infants del Bages s'ha convertit en una eina clau per a la participació ciutadana des de la infància i en un exemple de coordinació intermunicipal. Més enllà de les trobades comarcals, cada municipi treballa durant l'any amb el seu propi consell, i aquestes trobades serveixen per compartir les propostes i bones pràctiques.

Amb la jornada celebrada a Sant Joan de Vilatorrada es tanca un curs enriquidor, que ha permès consolidar l'espai, enfortir vincles entre infants de diferents pobles i posar en valor el poder transformador de l'art, la creativitat i la participació activa. El Consell Comarcal preveu continuar donant suport a aquest projecte el curs vinent, amb noves temàtiques i propostes de treball col·lectiu.