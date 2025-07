Alerta del Meteocat durant tres dies: pluges, tempestes i pedra a 28 comarques

Bones notícies per qui esperava un cap de setmana amb menys calor, però males notícies per qui no volia uns dies festius passats per aigua. La inestabilitat continua instal·lada al país i el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès una alerta per pluges intenses que s'allargarà durant tres dies, tant aquest divendres com tot el cap de setmana.

Anem per passos. L'alerta per aquest divendres s'ha fet extensa en l'última actualització del Meteocat. Es posa en marxa a partir de les 14 hores i afecta pràcticament tota la meitat nord del país, tot i que és especialment intensa -color taronja, nivell de tres sobre sis- al Bages, el Moianès, el Lluçanès i Osona. Altres punts afectats per la pluja són les comarques de Ponent i el Prepirineu i Pirineu, a més d'alguns punts del prelitoral com els Vallesos. A partir del vespre, l'avís perd extensió i només afecta alguns punts de Ponent i la Catalunya Central.

Alerta per pluges per al cap de setmana

L'episodi no només es limita a divendres i, de fet, és encara més extensa de cara a dissabte. En el primer dia del cap de setmana, a primera hora ja hi ha activat l'avís de perill al nord del país. Però a partir del migdia, altre cop l'alerta creix i tenyeix bona part del mapa de Catalunya de color taronja. Les comarques amb més intensitat de la pluja es trobaran, com divendres, a la Catalunya Central i punts de Ponent i del Pirineu i Prepirineu.

I diumenge arriba un canvi d'escenari. Les pluges ja tindran menor pes en el mapa del país i, a més, canvien d'ubicació. L'alerta per ruixats de l'últim dia del cap de setmana s'instal·la a les comarques de Girona durant les hores centrals del dia. La intensitat dels xàfecs serà més gran a l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i el Ripollès, tenyides de color taronja.

En la línia dels últims dies, la caiguda d'aigua prevista és de vint litres en només trenta minuts. A això cal sumar-li que els xàfecs sovint aniran acompanyats de tempesta, mentre que localment ho poden fer de calamarsa o pedra i fortes ratxes de vent. Els fenòmens de temps violent, habituals també en els temporals d'estiu, poden fer acte de presència.

Alerta per calor nocturna

La calor marxa durant el dia, però es queda almenys durant la pròxima nit. La matinada de divendres a dissabte encara està marcada per la superació del llindar de calor intensa que afecta tot el litoral català, a més del Segrià. Això sí, durant les pròximes nits ja no es preveu que se superi aquest llindar i, per ara, no hi ha activa l'alerta de calor nocturna.