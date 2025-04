L'aplec de Sant Pere Màrtir celebra el retorn de l'abundor d'aigua a les fonts

Aquest diumenge 27 d'abril, festivitat de la Mare de Déu de Montserrat, la parròquia de Solsona ha celebrat el tradicional aplec de Sant Pere Màrtir, a la capella on té l'advocació situada al Parc de la Mare de la Font. Desenes de veïns i feligresos de la contrada s'han aplegat a la petita ermita en un dia assolellat, per cantar els goigs al sant i adorar-ne la relíquia. Acabada la missa, celebrada pel rector de Solsona, Mn. Joan Casals, els fidels han baixat en processó fins al brollador d'aigua de la Mare de la Font, per fer la benedicció de la font, que a diferència dels darrers anys, raja amb abundància gràcies a les darreres pluges, i es que per Sant Pere Màrtir s'acostuma a pregar per les collites i per la pluja, quelcom que ha estat molt freqüent els darrers anys per la sequera.

Benedicció dels rams a la Capella de Sant Pere Màrtir

Ramon Estany

En finalitzar aquest acte devot, els assistents han tornat a la capella, on han gaudit d'un petit refrigeri a base de coca, xocolata i mistela.

La Capella de Sant Pere Màrtir

És una capella ubicada a les afores de Solsona, a la partida homònima, al parc de la Mare de la Font, al peu de la carretera C-26, a la confluència entre la rasa de Masnou i el barranc de Pallarès. És un petit edifici de planta rectangular i una sola nau, amb coberta de teula àrab a dues aigües i l'absis carrat. L'aparell murari és de pedra carejada, rústega, només carreuada als marcs de la portalada i lec cantonades. L'edificació, segons la llinda del portal, data de 1686, però l'edifici original ha de ser anterior.

La façana, orientada a migdia, ve precedida per un petit atri al qual s'accedeix per un modest portal reixat en arc de mig punt. L'atri és tancat als laterals i arrebossat sense pintar. A dins, ressalta la portalada rectangular bisellada i polidament repicada, amb els muntants i la llinda on figuren les dates de 1686 i 1850. Es conserva la porta de fusta amb el finestró reixat. Per damunt de l'atri de la façana, llueix un petit rosetó i coronant la coberta, un petit campanar d'espadanya d'un sol ull. L'interior està arrebossat, i hi ha l'altar major amb la imatge del patró de la capella.

La capella dona nom a una de les quatre partides de Solsona en què es divideix el terme municipal i que comprèn tot el Vinyet de Solsona, és a dir, la zona immediata dels voltants de la ciutat que va estar conreada de vinya fins a la irrupció de la fil·loxera, al tombant del segle XX. Per raó d'una reforma realitzada l'any 1604, el municipi es divideix en les Quatre Partides presidides per les quatre capelles, Sant Bernat, Sant Honorat, Santa Llúcia i Sant Pere Màrtir. Hi ha documentació antiga que referencia l'ermita el 1439. Es tracta d'un document en què se cita que un tal Francesc Castelló ha de pagar 5 sous anuals per a sufragar les despeses del manteniment d'una llàntia de l'ermita.

El diumenge més proper al dia de Sant Pere Màrtir, al 29 d'abril, s'hi celebra l'Aplec de la Partida.

Ara fa un any